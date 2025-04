Prefeitura intensifica combate a alagamentos utilizando “tatuzão” para desobstruir bocas de lobo

Uma efetiva frente de trabalho da Operação Cidade Limpa está realizando a desobstrução de bocas de lobo, ação fundamental para evitar alagamentos em Porto Velho. O trabalho, realizado pela Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), inclui o levantamento de cada estrutura, limpeza e retificação de caixas, instalação de tampas de concreto e gaiolas protetoras e, caso haja necessidade de substituição de tubulações danificadas, a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob) é acionada para o serviço.

Para o comerciante local, Alexandre Pereira, a limpeza dos bueiros vai mudar a realidade do bairro Com a eficiência do tatuzão para a desobstrução de bocas de lobo, na terça-feira (8), os trabalhos atenderam à rua Daniela, entre as avenidas Vieira Caúla e Amazonas, seguindo até a Raimundo Cantuária, perfazendo três ou quatro limpezas por dia. O serviço conta com mais de 20 trabalhadores envolvidos.

O mutirão, além da limpeza e desobstrução dos bueiros, realiza roçagem, reparos, recolhimento dos entulhos e lixo em vários pontos da cidade, como avenida Jorge Teixeira, Parque da Cidade, Pinheiro Machado, Praça Aponiã, Praça Aluízio Ferreira, avenida Presidente Dutra, entre outros locais.

Primeiro, a limpeza das bocas de lobo é manual e depois com o tatuzão responsável pela limpeza com uma mangueira de alta sucção. Foram retiradas garrafas de plástico, sacolas plásticas, pneus, sapatos, tênis e fraldas usadas. A quantidade de lixo é enorme e em consequência, as bocas de lobo entopem, causando os alagamentos quando a chuva cai.

O secretário da Semusb, Giovanni Marini reitera o apelo feito pelo prefeito Léo Moraes à população. “É fundamental que as pessoas não joguem mais lixo nos bueiros ou nas ruas, e sim em locais adequados. Se todos cooperarem, certamente o problema das alagações e os transtornos cessarão”, disse.

TATUZÃO

Marini acrescentou que nessa ação, mais uma da Operação Cidade Limpa, a equipe utiliza o equipamento conhecido como “tatuzão”, cujo objetivo é desobstruir bocas de lobo e melhorar a vazão das águas pluviais. O serviço será realizado em toda cidade e de forma contínua. O equipamento, usado em diversos pontos críticos da cidade, reforça a prevenção e garante o fluxo adequado das águas.

Há mais de 30 anos morando no local, Gizelda agradece a ação da Prefeitura Conforme o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, essa união é essencial para alcançar resultados mais rápidos e efetivos. “Estamos trabalhando juntos, de forma integrada, para resolver um problema que afeta a vida das pessoas. A limpeza é um passo importante para diminuir os alagamentos e trazer mais qualidade de vida. O tatuzão está de volta, e vamos trabalhar dia e noite para atender e melhorar a nossa cidade”, afirmou.

O trabalho reúne esforços de várias secretarias municipais, como Secretaria-Geral de Governo (SGG), Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), Secretaria Municipal de Obras (Semob), Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) e Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur).

MORADORES

Edna demonstrou otimismo e entusiasmo com a gestão e o trabalho do prefeito Léo Moraes Residente há 33 anos em Porto Velho, Gizelda Soares, comentou que a ação da Prefeitura vai trazer benefícios para a rua onde reside. “Pelo tempo que estou aqui, essa é a primeira vez esse trabalho sendo realizado. Quando chove não conseguimos sair de casa e como cidadã porto-velhense, estou orgulhosa da atual gestão do prefeito Léo Moraes e aproveito para agradecer e dizer que estou torcendo por ele, pois podemos ver o quanto ele e sua equipe estão trabalhando e há muito para fazer, e sei que não é fácil. Afinal, ele entrou agora, mas já está fazendo muito mais que os prefeitos anteriores”, afirmou.

Para o comerciante local, Alexandre Pereira, a limpeza dos bueiros vai mudar a realidade do bairro. “Aqui quando chove, as ruas alagam e entram nas casas causando prejuízos. Acredito que agora isso vai mudar. Essa limpeza vai ajudar muito, inclusive o comércio local, pois com os alagamentos, os clientes reclamam e com isso deixamos de vender. O prefeito está trabalhando bem para melhorar nossa cidade”, disse.

Edna da Costa Lima, moradora há mais de duas décadas na capital, também demonstrou otimismo e entusiasmo com a gestão e o trabalho do prefeito Léo Moraes. “Ele renovou a esperança da nossa comunidade, que sofre muito com o problema das alagações”.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:Hellon Luiz

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)