Equipes da Prefeitura farão o recolhimento de entulhos no bairro Aponiã até o dia 18 de abril

Depois dos bairros Caladinho, Tancredo Neves e Flodoaldo Pontes Pinto, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), contando com equipes de trabalhadores empenhados nas ações da operação Cidade Limpa, iniciam os trabalhos de recolhimento de entulhos, agora no bairro Aponiã, que vai até o dia 18 de abril, como parte da ampliação dos serviços de limpeza urbana tradicional.

O objetivo é combater o descarte irregular de resíduos em ruas, calçadas e terrenos baldios, que além de causar transtornos, contribuem para a proliferação de doenças, poluição visual e danos ao meio ambiente. Depois do recolhimento no Aponiã, a ação segue para outros bairros da capital. Com mais essa iniciativa, a atual gestão à frente da Prefeitura deu mais um passo para manter a cidade limpa e organizada.

Para a coleta funcionar, o prefeito Léo Moraes, mais uma vez, solicita aos moradores fiquem alerta para aproveitar o período de atuação da operação no sentido de reunir todo o entulho e materiais volumosos, como geladeiras, colchões, armários, pneus, entre outros, na calçada das respectivas residências, para que as equipes façam o recolhimento.

“Estamos fazendo um grande esforço para transformar Porto Velho em uma cidade cada vez mais limpa, segura e saudável. Mas isso só será possível com a colaboração da população. Estamos oferecendo a estrutura, os caminhões, a equipe – agora a gente precisa que cada morador faça a sua parte, descartando corretamente e nos ajudando a cuidar da nossa cidade”, destacou o prefeito Léo Moraes.

A Semusb reforça que o recolhimento de entulhos será realizado apenas nos bairros atendidos no cronograma da Operação Cidade Limpa. Por isso, é importante acompanhar os canais oficiais da Prefeitura para saber quando a equipe estará em sua região.

