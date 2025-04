Prefeitura divulga lista dos inscritos, classificados e a convocação para entrevista do primeiro chamamento para Auxiliar de Ordem Pública

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), nesta quarta-feira (9), mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia, o Edital nº 001/2025-Retificado II, torna pública as respectivas listas dos candidatos inscritos e dos classificados no processo seletivo para as vagas de Auxiliar de Ordem Pública, em conformidade com a Lei Complementar nº 803/2019, o Decreto nº 19.088/2023 e a Lei Federal nº 9.608/98. Também foi divulgada, no site do certame , a lista que convoca os candidatos classificados para a entrevista, de caráter eliminatório.

Os contratados atuarão atendendo demandas da Semusb, e têm como finalidade promover a orientação da população quanto ao cumprimento do Código de Postura Municipal, incentivando a convivência harmônica nos espaços públicos e fortalecendo os laços entre a comunidade e a administração municipal.

O serviço voluntário é prestado de forma espontânea e não gera vínculo funcional ou empregatício, nem qualquer obrigação de natureza trabalhista ou previdenciária. Esses colaboradores participarão das ações relacionadas à higiene pública e à segurança nos espaços urbanos, fortalecendo a relação entre os cidadãos e a administração pública.

Os voluntários receberão um ressarcimento diário de R$ 80 (oitenta reais) para despesas com alimentação, transporte, vestimentas/traje e equipamento, conforme a Lei Complementar nº 803/2019 e o Decreto nº 19.088/2023, alterado pelo Decreto nº 20.783/2025.

De acordo com o titular da Semusb, Giovanni Marini, essa é uma oportunidade única para os cidadãos que desejam colaborar quanto ao cumprimento do Código de Postura Municipal, promovendo a cidadania e o bem-estar coletivo, além de participar de forma ativa das ações do Poder Executivo.

Confira a lista dos inscritos no Processo Seletivo.

Confira a lista dos classificados no Processo Seletivo.

ENTREVISTA:

Os convocados para a entrevista devem comparecer à sede da Semusb, rua Aparício de Moraes, 3186, Industrial, no horário das 9h, em dias úteis, no período de 14 a 25 de abril, conforme data marcada em cada nome divulgado na lista, portando documento oficial com foto.

Confira a lista dos convocados para entrevista aqui.



Texto:Humberto Oliveira

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)