Inscrições abertas para primeira edição da Copa Madeirão de Futsal de Base

Estão abertas as inscrições para a primeira edição da Copa Madeirão de Futsal de Base, através da parceria entre a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), com a Federação de Futsal de Rondônia, e será um dos maiores campeonatos de iniciação esportiva da região.

De acordo com a Semes, as vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas através da Federação de Futsal pelos dos números (69) 99362-6446 / (69) 99355-4443 ou através do e-mail: [email protected]. Os contatos também estão disponíveis para outras informações sobre a competição.

Serão cinco categorias no futsal. São elas: Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-16. Vale lembrar que o congresso técnico acontece no próximo dia 15 de abril com a participação dos representantes das equipes inscritas, e a abertura oficial da competição está marcada para acontecer no dia 17 de abril.

A Copa Madeirão será uma verdadeira celebração do esporte e da comunidade. Além de proporcionar uma vitrine para os novos talentos, os campeonatos de base são responsáveis por fomentar a cultura esportiva desde a infância, além de promovem o espírito de equipe, a disciplina e a resistência mental, competências vitais para aqueles que almejam o sucesso no esporte.

Segundo Cássio Moura, secretário da Semes, a competição é de grande importância, principalmente com a parceria da Prefeitura com a Federação de Futsal. “A Copa Madeirão é uma oportunidade para fortalecer a integração entre a federação e promover principalmente o esporte em nossa cidade. Esse é um dos objetivos da gestão do prefeito Léo Moraes em dar oportunidade às crianças e jovens e promover o desenvolvimento do esporte em Porto Velho”, disse o secretário.

Texto:André Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)