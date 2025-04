Ruas do residencial Campo de Flores recebem nomes oficiais com participação da comunidade

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur) e do Departamento de Gestão Urbana (DGU), realizou no último dia 5 uma consulta pública para a definição oficial dos nomes das vias do projeto urbanístico Pro Moradia Leste I, FNHIS III e FNHIS IV, agora oficialmente denominado residencial Campo de Flores.

O encontro foi realizado na Escola Municipal de Ensino Infantil Engenheiro Walmer Adão Denny Siqueira, localizada na mesma região, e contou com a presença de moradores, líderes comunitários e representantes da Semur.

A reunião foi conduzida pela coordenadora do DGU, Frane Basques Castelo Branco, que ressaltou o valor da participação popular na construção urbana. "A cidade se constrói com diálogo e com a escuta da população. Esse momento representa o cuidado com a identidade de um lugar e a valorização da história de quem vive aqui", pontuou Frane.

Um dos momentos mais significativos da reunião foi a escolha do nome da via principal Durante a consulta, os moradores aprovaram a proposta técnica de nomear as vias com nomes de flores, em harmonia com o nome do residencial. Assim, a rua A passou a se chamar Flor de Jade, a rua B foi nomeada Lavanda, e a rua C recebeu o nome Amarílis.

Um dos momentos mais significativos da reunião foi a escolha do nome da via principal. Por ampla maioria, os participantes decidiram batizá-la como 5 de Outubro, em homenagem à data de entrega do residencial às famílias beneficiadas, um nome carregado de simbolismo e afeto para a comunidade local.

Para o morador Felipe Matos Martins, o momento representa mais do que uma simples nomeação: "Escolher o nome da rua onde moramos é um gesto simples, mas que representa muito. A gente sente que faz parte da história do bairro desde o começo".

A Prefeitura de Porto Velho mais uma vez reafirma seu compromisso com a gestão participativa e com a construção de espaços urbanos planejados, legais e humanizados.

Texto:Alex Fontes

Foto:Alex Fontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)