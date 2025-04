Projeto Juventude Empreendedora da Prefeitura de Porto Velho incentiva jovens a empreender

A Prefeitura de Porto Velho, por meio do Departamento de Políticas Públicas para a Juventude (DPPJ), da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), realizou na tarde da terça-feira (7), no Teatro Banzeiros, o projeto Juventude Empreendedora, que incentiva e orienta o jovem a empreender.

Os participantes do projeto lotaram o Teatro Banzeiros. Foram recebidos pelo diretor de Políticas Públicas para a Juventude de Porto Velho, Márcio Coimbra, que, em nome do prefeito Léo Moraes e da secretária da Semasf, Lucídia Muniz de Sodré, deu boas-vindas a todos e explicou que o projeto é uma iniciativa voltada para jovens entre 16 e 30 anos interessados em empreendedorismo, e busca capacitar e instruir os participantes sobre como iniciar ou desenvolver seus próprios negócios.

O encontro contou com palestras de especialistas, divididas em sessões de 30 minutos. Os principais temas abordados incluíram:

- Primeiros passos no empreendedorismo: Como identificar nichos e definir produtos ou serviços;

- Formalização: Orientações sobre como abrir um Microempreendedor Individual (MEI);

- Marketing digital: Uso de redes sociais para alavancar negócios;

- Atendimento ao cliente e vendas: Estratégias para melhorar a experiência do consumidor.

Encontro contou com palestras de especialistas

Os palestrantes do projeto Juventude Empreendedora foram: Gustavo Neri – CEO Vila Burguer (empreendedor do ramo de alimentação); Carlos Augusto - CEO Seed Telephone (empreendedor no ramo da telefonia desde 2021, fundador da Seed Telephone); Jordan & Jéssica (Empreendedores do ramo de Produção Audiovisual, fundadores da CasaQuatro); e Márcio Coimbra (diretor de Políticas Públicas para a Juventude de Porto Velho).

Foi apresentado aos participantes o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), pela sua vice-diretora, Iralice Batista. O propósito do Idep, conforme Iralice, é contribuir com o desenvolvimento e melhoria da qualidade da educação com a profissionalização, onde o cidadão recebe uma formação robusta, pois amplia suas oportunidades via cursos de habilitação técnica, qualificação profissional e formação inicial, seja para o trabalho imediato, empreender o próprio negócio ou para a continuidade de estudos no Nível Tecnológico ou Superior. Os cursos profissionalizantes no Idep são gratuitos.

Avaliando o encontro, o diretor do DPPJ, Márcio Coimbra, disse que “foi uma atividade positiva e produtiva, visto a quantidade expressiva de participantes e pelas qualidades dos expositores, todos falando de suas próprias experiências, o que fortalece o conteúdo da matéria exposta. Essa foi a primeira edição do projeto Juventude Empreendedora, outras edições virão, com o propósito de incentivar o jovem ao empreendedorismo”.

Texto:Adaides Batista

Fotos:Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)