Instituições competentes realizam reunião técnica para estreitar parcerias e garantir qualidade de produtos alimentícios

Na manhã da última segunda-feira (7), representantes da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) se reuniram na sede da Idaron para discutir e alinhar ações conjuntas em estabelecimentos que comercializam produtos de origem animal, como açougues e supermercados, tanto no âmbito municipal quanto estadual.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a integração entre os órgãos, com foco na proteção da saúde pública e na garantia da qualidade dos produtos oferecidos à população.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, destacou a importância da cooperação institucional. “Esse alinhamento só é possível por meio de um trabalho integrado. A união entre município e Estado é essencial para assegurar que os produtos de origem animal cheguem à mesa do consumidor com qualidade e dentro das normas sanitárias”, afirmou.

Para o diretor do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Matheus Bruno da Silva, a reunião representa um importante avanço. “Esse diálogo entre os órgãos permite uma abordagem mais educativa junto aos comerciantes, reforçando a importância do cumprimento das normas para garantir a segurança alimentar da população”, explicou.

Durante o encontro, as instituições reafirmaram o compromisso com a saúde pública e com a adoção de medidas coordenadas, em conformidade com as exigências legais e sanitárias vigentes.



Texto:Jean Carla Costa

Foto:Evilyn Menezes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)