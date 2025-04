Prefeitura entrega chuteiras para alunos do Programa Construindo Campeões

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), realizou no início desta semana a entrega de chuteiras para cerca de 80 alunos das modalidades de futebol e futsal, matriculados no Programa Construindo Campeões, na Vila Olímpica Chiquilito Erse.

O Programa Construindo Campeões tem como objetivo incentivar, desenvolver e democratizar o acesso à formação esportiva, buscando garantir com qualidade o direito constitucional ao esporte. Com a entrega das chuteiras, os atletas têm, a partir de agora, a possibilidade de aprimorar seus talentos no futebol, ao mesmo tempo em que se beneficiam para as futuras competições.

Essas foram as primeiras entregas deste ano, a expectativa é que pelas próximas semanas outros alunos também recebam as chuteiras.

De acordo com o secretário da Semes, Cássio Moura, no total serão 400 chuteiras distribuídas para os atletas. “O esporte tem o poder de transformar a vida dessas crianças e jovens. E com a entrega dessas chuteiras, reafirmamos o compromisso com o esporte no município de Porto Velho”, disse o secretário.

Expectativa é que pelas próximas semanas outros alunos também recebam as chuteiras Além dos alunos da Vila Olímpica Chiquilito Erse, os atletas dos polos da quadra Sérgio Carvalho (Esperança da Comunidade), Ginásio Eduardo Lima e Silva (zona Sul), quadra João Lima de Souza (Nacional) e quadra do bairro Três Marias, também serão contemplados com os materiais esportivos.

O programa Construindo Campeões conta também com diversas outras modalidades esportivas. As aulas são oferecidas de forma gratuita e, além das chuteiras, os atletas contam também com profissionais qualificados, materiais de treinos, ambientes adequados, lanche ao final das aulas e várias outras ações que são desenvolvidas pela Semes.

De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, os investimentos nos esportes são necessários para garantir a formação de cidadãos. “Nesses 100 dias de gestão, a Prefeitura vem alcançando excelentes resultados e no esporte não seria diferente, com a expansão de programas e projetos para o esporte e o lazer da nossa capital. Estamos trabalhando para aprimorar as nossas políticas públicas, assim como planejar o que faremos daqui para a frente”, disse o prefeito.

Texto:André Oliveira

Foto:João Paulo Savino

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)