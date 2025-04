Senado promove exposição de ilustrações da flora brasileira

O Senado abre nesta quarta-feira (9), a partir das 14h30, a exposição Brasil Aflora: a arte da ilustração botânica. Com desenhos de 17 espécies da flora brasileira, a mostra pode ser visitada pelo público até o dia 25 na Senado Galeria, no corredor que liga o edifício principal do Senado ao Anexo 1.

As imagens — expostas em impressões que vão do chão ao teto, para que os detalhes possam ser apreciados — foram cedidas ao Senado por artistas do Centro de Ilustração Botânica do Paraná (CIBP).

Cada desenho traz explicações sobre a espécie botânica retratada, e os visitantes receberão marcadores de página com as ilustrações exibidas na exposição.

Para o diretor do CIBP, Alessandro Cândido, a parceria com o Senado é uma oportunidade de promover a consciência em relação à natureza. Ele destaca também o poder que a ilustração botânica de despertar o interesse das pessoas pelas plantas.

— Muitas vezes é o traço do ilustrador que cativa primeiro o olhar, que instiga a curiosidade e convida à contemplação, como algo mágico. Ao destacar detalhes, proporções, texturas e cores com tanto cuidado, o artista consegue traduzir a beleza e a complexidade das plantas de um jeito que toca o público de forma profunda. É esse encantamento que abre portas para o conhecimento, para a valorização das espécies e para a preservação dos biomas — destaca.

O Congresso Nacional está aberto para visitação nos dias úteis (exceto nas terças e nas quartas-feiras) e nos fins de semana, das 9h às 17h.