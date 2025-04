Mourão critica tarifas dos EUA e pede prudência

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), em pronunciamento nesta terça-feira (9), criticou a política de tarifas sobre produtos estrangeiros adotada pelopresidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para o senador, a medida representa o fim de um ciclo de comércio internacional baseado em regras e acordos firmados após a Segunda Guerra Mundial.

— De certa forma, o anúncio não foi uma surpresa, pois, a partir de sua posse, os analistas econômicos não duvidavam de que barreiras tarifárias ocorreriam. Contudo, a escala e o escopo das mesmas só fizeram confirmar os piores temores. Com uma única penada, Washington restringiu severamente o comércio internacional — disse.

Mourão chamou atenção para o impacto da medida sobre o Brasil. Segundo o senador, o país poderá sofrer consequências significativas em setores sensíveis do agronegócio, como o café verde e o suco de laranja, mesmo tendo sido incluído no grupo com menor taxação — uma tarifa de 10%.

Diante do novo cenário, Mourão defendeu que o país adote uma postura mais estratégica e independente na defesa de seus interesses comerciais.

—É hora de estarmos juntos, pensando tão somente nos interesses legítimos do Brasil. Ovacionar cegamente o "Tio Sam" é fechar os olhos para a realidade mundial e para a necessidade de o Brasil poder negociar com o mundo todo. Não é só uma questão de economia. Envolve interesses geopolíticos e o uso da estratégia indireta para alcançar objetivos nacionais dos Estados Unidos. Temos que perceber essa realidade, suas diversas facetas e atuar com prudência e assertividade na marcação de posições que são do nosso interesse— disse.