Rua Capão da Canoa volta a receber obras e moradores celebram fim da espera

Depois de mais de um ano parada por conta de um erro técnico no projeto original, a obra da rua Capão da Canoa, na zona Leste de Porto Velho, foi finalmente retomada. A notícia trouxe alívio para os moradores do bairro Três Marias, que há muito aguardavam melhorias na infraestrutura local.



Prefeito disse que a rua é uma importante via para a região A rua, que liga as avenidas Mamoré e Guaporé, é considerada estratégica para a mobilidade urbana da região. Além de receber asfalto novo, a via está ganhando uma nova estrutura de drenagem, que vai ajudar no escoamento da água da chuva e reduzir os constantes alagamentos que há anos afetam a população local.



“Essa obra é muito esperada pelos moradores. A gente sabe que uma rua parada não transforma a cidade. Mas quando o trabalho acontece, a transformação chega. E é isso que estamos fazendo aqui”, afirmou o prefeito Léo Moraes, durante visita ao canteiro de obras.



Com a interligação das vias próximas à rua Capão da Canoa, o sistema de drenagem da região inteira será beneficiado. O impacto vai além da mobilidade: significa também mais segurança, saúde e qualidade de vida para quem vive ali.



Thiago Cantanhêde disse que o projeto foi revisado e as falhas corrigidas O secretário adjunto da Secretaria Municipal de Obras (Semob), Thiago Cantanhêde, acompanhou o reinício dos trabalhos e destacou a importância técnica da intervenção. “É uma via muito importante para a zona Leste. Conseguimos revisar todo o projeto, corrigir as falhas e agora a obra segue com qualidade. A nova drenagem vai resolver pontos críticos de alagamento. Estamos felizes por poder entregar uma solução definitiva para a população,” afirmou.



O prefeito reforçou que esse é apenas um dos muitos pontos da cidade que estão recebendo atenção especial. “Porto Velho ficou muito tempo esperando por ações concretas. Agora, estamos acelerando onde precisa, corrigindo projetos mal elaborados e entregando o que realmente muda a vida das pessoas”, concluiu Léo Moraes.



A obra da rua Capão da Canoa faz parte de um conjunto de ações que a Prefeitura está realizando para melhorar a infraestrutura da zona Leste — uma das regiões que mais crescem na capital.



Texto:Leandro Morais

Fotos:Leandro Morais



Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)