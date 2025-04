Defesa Civil embarca em uma das maiores ações humanitárias da história

Uma das maiores operações humanitárias já registradas na história de Porto Velho é como pode ser definida a ação executada pela Defesa Civil Municipal durante toda esta semana dentro das comunidades ribeirinhas afetadas diretamente pela cheia do rio Madeira.

Carregando mais de 2 mil cestas básicas, 1,5 mil kits de higiene, 1,8 mil unidades de hipoclorito e mais de 25 mil litros de água, a embarcação Deus é Amor seguiu com uma tripulação de servidores e voluntários que distribuirão as doações desde o distrito de São Carlos até à comunidade de Demarcação.

Nazaré, Calama, Papagaio, Cavalcante estão entre as regiões que serão atendidas por essa operação que saiu do porto do Cai N’água durante a noite da última segunda-feira (7). Conforme a Defesa Civil, 51 comunidades foram atingidas de alguma forma pela subida do rio Madeira, que na manhã desta terça-feira (8) registrou 16,68 metros em seu nível.

Foram arrecadados mais de 25 mil litros de água "Essa semana, a gente quer atingir todos os distritos do baixo Madeira, para que a população afetada possa ser atendida com qualidade, atenção e respeito. Essa é uma das maiores operações da história da Defesa Civil Municipal", destacou o prefeito Léo Moraes.

Vale salientar que esses donativos foram recolhidos pela Prefeitura de Porto Velho através da operação S.O.S Ribeirinhos, que vem promovendo a solidariedade entre o setor produtivo da capital rondoniense.

Quem tiver interesse em doar alimentos e água para as comunidades atingidas basta entrar em contato através do telefone: (69) 8473-2112 ou pode ir à sede da Defesa Civil, localizada na avenida Rafael Vaz e Silva, 1407, região central de Porto Velho.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:João Paulo Prudêncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)