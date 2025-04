Prefeitura de Porto Velho realiza projeto Caps Fora do Caps em alusão ao Dia Mundial da Saúde

Com foco na melhoria da saúde mental das pessoas e em alusão ao Dia Mundial da Saúde, a Prefeitura de Porto Velho realizou na tarde de segunda-feira (7), o projeto Caps Fora do Caps, idealizado pela equipe do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD). O evento aconteceu no Skate Park, na avenida Guaporé com rua José Vieira Caúla.

“O intuito é promover a saúde mental para a nossa população, levar saúde mental à nossa comunidade. Sabemos que muitos deles não têm acesso e não conhecem essa ferramenta chamada Caps. Então, hoje é o início para que a gente venha distribuir essas informações”, disse o diretor do Caps AD, Shelton Botelho.

A dança também foi uma opção de atividade no evento Na ocasião, os profissionais disponibilizaram ao público com idade a partir de 17 anos, serviços como testes de glicemia, aferição de sinais vitais, danças e orientações diversas relacionadas à saúde. Para encerrar o evento, foi realizada uma caminhada com objetivo de promover a prática de atividades físicas.

“É uma caminhada em alusão ao Dia da Saúde Mental. Este é o primeiro evento, o pontapé inicial, mas a intenção também é levar essas atividades para outras comunidades, como o Espaço Alternativo, enfim, outros lugares onde talvez a população ainda não conheça e para a gente ter acesso a essas pessoas”, afirmou Shelton Botelho.

Tratado no Caps de esquizofrenia, Evandro Câmara até aprendeu a pintar ATENDIMENTOS

No Caps AD são realizados tratamentos para atender as pessoas com problemas de consumo das substâncias psicoativas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Esses pacientes recebem tratamento ambulatorial. Além disso, a equipe trabalha com a prevenção e a ressocialização dessas pessoas que utilizam os serviços do Caps.

PARTICIPANTES

Acometido de esquizofrenia, Evandro Câmara afirma ter encontrado no Caps a solução para o drama que ele vivia. Com a ajuda dos profissionais, hoje ele tem mais qualidade de vida e até aprendeu a pintar quadros. Ele acredita que se não fosse o tratamento já estaria em situação de rua.

Equipe trabalha com a prevenção e a ressocialização das pessoas que utilizam os serviços do Caps “Eu falo que eu sou esquizofrênico tratado, porque eu tomei as medicações e eu acredito que deveriam dar oportunidade também para essas pessoas que andam na rua, que não tem meios para se tratar”, afirmou.

Frequentador assíduo do Skate Park, onde diariamente faz caminhada e corre, Elias Macedo aproveitou a ocasião para verificar os sinais vitais. Ele avalia a ação como algo positivo, especialmente porque o local é frequentado por muita gente que precisa conhecer os serviços oferecidos pelo Caps.

“Eu tinha visto na internet um banner referente a esse evento, vim aqui para caminhar e já aproveitei e passei aqui para fazer o check list referente a minha saúde. Está tudo ok, graças a Deus”, comentou.

Texto:Augusto Soares

Foto:Diego Sousa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)