Prefeitura de Porto Velho inicia novo ciclo do programa com ações em 135 escolas públicas

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e Secretaria Municipal de Educação (Semed), lança, nesta quarta-feira (9), mais um ciclo do Programa Saúde na Escola (PSE). A cerimônia de assinatura do Termo de Compromisso Municipal entre as entidades municipais será realizada às 14h, no Teatro Banzeiros, com a presença de autoridades, técnicos e coordenadores das duas pastas.

O PSE é executado anualmente com objetivo de promover a saúde e prevenir doenças entre estudantes da rede pública, por meio de ações realizadas pelos profissionais de saúde da rede municipal dentro das escolas. O programa é desenvolvido de forma intersetorial entre saúde e educação, como estratégia do Governo Federal instituída pelo Decreto Interministerial nº 6.286/2007.

Em Porto Velho, as atividades de 2025 do PSE já foram iniciadas junto com o ano letivo, ainda no mês de fevereiro. O Programa contará com a participação de 135 escolas, sendo 100 da rede municipal e 35 da rede estadual, com a meta de alcançar 61.215 alunos. Do total de escolas municipais participantes, 30 são creches que atendem mais de 2.200 crianças.

Programa permite que os serviços de saúde básica estejam mais próximos da realidade dos alunos Segundo o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola Filho, o programa permite que os serviços de saúde básica estejam mais próximos da realidade dos alunos.

“O PSE fortalece a integração entre as unidades de saúde e as escolas, com foco em ações preventivas e educativas. Isso contribui para uma formação mais saudável e uma maior consciência sobre os cuidados com a saúde das nossas crianças e adolescentes, pois é desde pequeno que devemos orientar nossas crianças”, afirma o secretário.

Para 2025, o PSE em Porto Velho prevê a realização de 14 ações nas escolas participantes Para o secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio, o Programa de Saúde Escolar (PSE) é uma estratégia vital que busca não apenas a promoção da saúde, mas também a prevenção de doenças e a educação em saúde no ambiente escolar com foco no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. "O PSE educa os estudantes sobre a importância de uma alimentação equilibrada, da prática regular de atividades físicas e da higiene pessoal. Essas ações visam influenciar hábitos que perdurarão ao longo da vida", disse ele.

AÇÕES PACTUADAS

Para 2025, o PSE em Porto Velho prevê a realização de 14 ações nas escolas participantes, conforme pactuado no Termo de Compromisso Municipal. Entre elas, estão:

- Combate ao mosquito Aedes aegypti

- Promoção da atividade física e práticas corporais

- Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas

- Promoção da cultura de paz e cidadania

- Prevenção das violências e acidentes (ação prioritária)

- Identificação de sinais de agravos de doenças em eliminação

- Promoção e avaliação da saúde bucal, com aplicação de flúor

- Verificação da situação vacinal (ação prioritária)

- Promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil (ação prioritária)

- Promoção da saúde auditiva

- Prevenção das ISTs e promoção da saúde sexual e reprodutiva (ação prioritária)

- Promoção da saúde ocular

- Prevenção da covid-19 nas escolas

- Atenção à saúde mental (ação prioritária)

Coordenadora do Programa de Saúde na Escola da Semusa, a enfermeira Maria de Lourdes explica que o trabalho da gestão inclui acompanhamento e monitoramento da execução das ações. “As atividades realizadas nas escolas deverão ser registradas no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab), garantindo que os resultados sejam incorporados às metas do município, auxiliando nos indicadores de saúde”, aponta a coordenadora.

SERVIÇO

O Que:Assinatura do Termo de Compromisso Municipal do Programa de Saúde na Escola (PSE)

Data:9 de abril

Horário:14h

Local:Teatro Banzeiros

Endereço:rua José do Patrocínio, 110, Centro.

Texto:Luciane Gonçalves

Foto:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)