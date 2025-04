Rio Madeira recua e marca 16,68 metros nesta terça-feira (8)

O rio Madeira recuou nas últimas 24 horas e registrou 16,68 metros em seu nível na manhã desta terça-feira (8), marcando assim três centímetros a menos em relação às últimas 24 horas. Vale destacar que nesse período de tempo, o rio atingiu a cota máxima de 16,74 metros, mas desceu conforme o passar do dia.

O rio Madeira segue acima da sua cota de alerta e a pouco mais de 30 centímetros da cota de inundação dentro do perímetro urbano da cidade. Conforme o Serviço Geológico Brasileiro (SGB), a normalidade do rio para essa mesma época do ano seria de uma média de 15,27 metros em seu nível.

De acordo com dados provenientes da Rede Hidrometeorológica Nacional, órgão que fica sob a competência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a projeção é de que o rio Madeira alcance a cota de 16,75 metros até o final desta semana.

Segundo a Defesa Civil Municipal, até o momento, 51 comunidades foram afetadas pela subida do rio Madeira às margens do território municipal de Porto Velho. Uma operação conjunta com as forças Armadas está sendo elaborada para que um ponto de apoio fluvial seja estabelecido dentro do rio, agilizando a entrega de suprimentos e viabilizando uma logística de apoio mais eficiente.

Ainda conforme a ANA, o prognóstico coletado pela equipe de monitoramento indica tendência de estabilização no rio Madeira em Porto nos próximos dias, isso caso as previsões de chuva se confirmem para a bacia.

As previsões apresentadas nesse boletim são baseadas em modelos hidrológicos e estão sujeitas às incertezas inerentes aos mesmos.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)