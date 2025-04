Peça teatral Jesus de Nazaré será uma das principais atrações durante evento no Parque da Cidade

A peça teatral intitulada Jesus de Nazaré - Especial da Paixão será uma das principais atrações do evento denominado Páscoa no Parque, realizado pela Prefeitura de Porto Velho de 12 a 20 de abril, sempre das 16h às 22h, no Parque da Cidade. Toda programação está sendo organizada pela Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur).

Com entrada franca, o espetáculo teatral, cultural e artístico será encenado pelo Grupo Teatral Nova Canaã, nos dias 13, 18, 19 e 20, das 20h às 21h30. O grupo firmou parceria com a Prefeitura, através da Semdestur, Emdur e da Fundação Cultural (Funcultural).

Para que tudo aconteça com perfeição, a preparação do grupo está sendo intensa, com ensaios da peça durante a semana e também aos finais de semana (sábado e domingo) no Parque da Cidade.

Programação conta com diversas atividades para a população “Estamos readequando toda a marcação para que o espaço do parque seja utilizado de forma versátil e para que o público interaja com o espetáculo. Tudo para garantir uma qualidade que supere as expectativas”, acrescentou o diretor-geral do grupo, Rafael Lins.

Ele disse ainda que a população pode esperar uma apresentação emocionante e reflexiva, que transmite valores como a fé, amor, perdão e esperança. O objetivo é promover o acesso à cultura e oportunizar ao público vivenciar os valores por meio da arte, em um mês tão importante para a tradição que marca a fé cristã.

Essa é a 1ª edição do evento Páscoa no Parque, mas de acordo com o prefeito Léo Moraes, o objetivo é que ele aconteça nos próximos anos e faça parte do calendário cultural de Porto Velho, sempre com a perspectiva de promover a integração social, o lazer e a cultura, além de fomentar a economia e o turismo.

ATRAÇÕES

Além da peça teatral Jesus de Nazaré, haverá outras atrações como a mega caça aos ovos de páscoa, Aula Show de confecção de ovos de páscoa com chef Leonardo, da doceria Flakes, pintura em ovos de gesso, sorteio de bicicletas, feirinha de artesanato, praça de alimentação, muitas brincadeiras, show gospel, beach tênis, e corrida no Espaço Alternativo.

Texto:Augusto Soares

Foto:SMC/ Grupo Teatral Nova Canaã

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)