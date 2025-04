Operação Cidade Limpa seguirá para Extrema, Nova Califórnia, Fortaleza do Abunã e Vista Alegre do Abunã

Atendendo à determinação do prefeito Léo Moraes, uma comitiva composta por dirigentes de cinco secretarias da Prefeitura de Porto Velho esteve, no último final de semana, nos distritos de Extrema, Nova Califórnia, Fortaleza do Abunã e Vista Alegre do Abunã, para lançar a Operação Cidade Limpa nas localidades e ouvir as necessidades mais urgentes de infraestrutura e serviços essenciais das comunidades.

Durante os dois dias de visita, a equipe percorreu os pontos mais críticos de cada distrito, levantando as demandas para uma série de ações que serão realizadas nos próximos dias. Dentre os serviços que serão executados estão a limpeza das vias urbanas, encascalhamento, roçagem, tapa-buracos, poda de árvores, limpeza de praças e sedes administrativas, além de melhorias na iluminação pública das praças e vias urbanas.

Também está prevista a reposição de medicamentos nos postos de saúde dos distritos, além de entregas de licenciamento ambiental. A previsão é que os trabalhos durem cerca de dez dias, de acordo com as condições climáticas.

Essa ação faz parte da Operação Cidade Limpa, uma iniciativa que visa promover melhorias na infraestrutura e qualidade de vida para a população dos distritos, com a execução de serviços que são fundamentais para o bem-estar dos moradores.

Estiverem presentes nos distritos, os representantes da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), e a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur).



Texto:Thaís Alves

Foto:Thaís Alves

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)