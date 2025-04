Prefeitura de Porto Velho reforça assistência às comunidades ribeirinhas com apoio da Marinha

Em resposta à enchente que continua afetando diversas comunidades ribeirinhas de Porto Velho, a Prefeitura intensificou as ações de assistência humanitária com o reforço da Marinha do Brasil. O Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) Soares de Meirelles chegou à capital para integrar a logística de atendimento às famílias atingidas ao longo do rio Madeira.

Na manhã da segunda-feira (7), o prefeito Léo Moraes esteve a bordo do navio para conhecer de perto a estrutura oferecida pela Marinha. A embarcação conta com equipe médica, dentistas, exames laboratoriais, sala de estabilização, medicamentos, farmácia, vacinação e outros serviços essenciais, funcionando como uma unidade de saúde flutuante voltada para populações de difícil acesso.

Embarcação conta com equipe médica e outros serviços essenciais “Este é o grande navio da Marinha que está conosco para assistir à população e todas as comunidades. Ele se juntará à nossa logística, para nós alcançarmos mais famílias e prover a todos nesse momento difícil. É bom que se diga que esse grande navio tem equipe médica, de dentistas, exames laboratoriais, remédios, um grande serviço para quem precisa nesse momento. Mas estamos vigilantes e integrando todas as forças, poderes e autoridades para atender o nosso povo, a nossa gente”, afirmou o prefeito.

Além do apoio da Marinha, a Prefeitura tem atuado com o Barco Saúde, que percorre comunidades isoladas com uma equipe multidisciplinar, garantindo atendimento médico, vacinação, distribuição de medicamentos e acolhimento emergencial.

Navio funcionando como uma unidade de saúde flutuante voltada para populações de difícil acesso De acordo com a Defesa Civil, várias regiões de Porto Velho estão alagadas e mais de 10 mil pessoas já foram atingidas. O cenário exige ação rápida, trabalho conjunto e presença constante do poder público para minimizar os impactos da cheia do rio Madeira.

O município segue mobilizado com todas as frentes de atuação, reforçando a união entre Prefeitura, forças armadas e demais instituições, no compromisso de cuidar da população e levar dignidade aos que mais precisam.

Texto:Leandro Morais

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)