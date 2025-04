Luís do Hospital entrega retroescavadeira a produtores de leite de Tarilândia

Produtores rurais de seis associações do distrito de Tarilândia, em Jaru, foram contemplados neste domingo (6) com a entrega de uma retroescavadeira adquirida por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Dr. Luís do Hospital. O investimento de R$ 500 mil viabilizou a compra do maquinário, entregue oficialmente durante cerimônia realizada no barracão da Expolândia, com a presença de lideranças comunitárias, produtores e autoridades locais.



O equipamento representa um avanço significativo para as famílias que vivem da pecuária leiteira na região. A retroescavadeira será utilizada na manutenção de estradas vicinais, melhoria dos acessos às propriedades e apoio às atividades agrícolas, garantindo mais autonomia aos produtores e agilidade nas demandas do campo.

Foto: Reprodução/ALE-RO



“Esse maquinário é mais do que uma ferramenta: é um instrumento de transformação. Vai melhorar a infraestrutura local, facilitar o escoamento da produção e garantir mais dignidade aos trabalhadores rurais”, afirmou o deputado Dr. Luís do Hospital durante a entrega.



Ao todo, seis associações serão beneficiadas com o uso compartilhado da máquina:



ASPROL – Linha 628, km 70 | Presidente: Sávio

ASPRUC – Linha 630, km 55 | Presidente: Célio

ASPROVU – Linha 634, km 45 | Presidente: Gilmar

APRUPAJA – Linha 625, km 80 | Presidente: Enéias

ASPA – Linha 632, km 50 | Presidente: Cidenir

ASPROAGRIL – Linha 627, km 80 | Presidente: Gênis



Juntas, essas associações reúnem dezenas de pequenos produtores que têm na produção de leite sua principal fonte de renda. Com o novo maquinário, será possível atender às necessidades da comunidade de forma mais direta e eficiente, reduzindo custos operacionais e aumentando a produtividade das propriedades.



“Nosso objetivo é proporcionar meios para que o homem do campo permaneça produzindo com mais eficiência e qualidade de vida. Investir em equipamentos como este é apostar no desenvolvimento rural sustentável e na valorização de quem trabalha com a terra”, reforçou o parlamentar.



A entrega da retroescavadeira marca mais uma ação concreta do mandato do deputado Dr. Luís do Hospital em defesa da agricultura familiar e do fortalecimento do setor agropecuário em Rondônia.



Texto: Diana Braga | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar