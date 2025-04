Sema entrega mais uma tonelada de ração para cães e gatos doados por voluntários e arrecadados pelo Conselho Regional de Veterinária

Cuidar de um animal doméstico, seja cão ou gato, é uma responsabilidade cuja atenção precisa ser redobrada para as famílias atingidas pela cheia do rio Madeira. Com o objetivo de contribuir para evitar que os pets adoeçam, principalmente pela dificuldade de acesso a um veterinário e alimentação.

Pensando nisso, e ainda na saúde das pessoas, na manhã desta segunda-feira (7) o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Vinícius Miguel, esteve na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária para recolher mais uma tonelada de ração para cães e gatos, que serão entregues às famílias atingidas pelas águas.

A ração foi doada por empresários, médicos veterinários e zootecnistas que atenderam o apelo do prefeito Léo Moraes e do presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Semana passada foi entregue 1,3 tonelada de ração para o pessoal do baixo Madeira, também arrecadados por protetores voluntários, veterinários e pequenos empresários e a Prefeitura entrou da entrega.

Rações serão entregues às famílias atingidas pelas águas “A Sema soma seus esforços ao da Defesa Civil Municipal, ao disponibilizar também atendimento médico veterinário e auxílio para esses animais e pessoas, obviamente, pensando nessa ótica de uma saúde única, porque uma enfermidade que afeta um animal doméstico pode ser transmissível, são as doenças zoonóticas, que podem ser transmissíveis para um humano, pode ser transmissível para uma comunidade, pode ter outros impactos, sobretudo nesse momento de alagação, de eventual contaminação de postos artesianos, então é preciso olhar uma só saúde”, afirmou o titular da Sema, Vinicius Miguel.

De acordo com Vinícius Miguel, o barco Mapinguari, adquirido pela atual gestão, está reforçando os equipamentos da Sema e está sendo empregado exatamente para esse auxílio humanitário nesse momento de crise. “A embarcação está atendendo missões de meio ambiente e desenvolvimento sustentável”, explicou.

“Continuamos pedindo, fomos atendidos e ganhamos esse reforço do Conselho Regional de Veterinária, graças também ao empenho e parceria do presidente da entidade Anilto Funez Júnior, completou o secretário.

