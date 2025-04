Mais investimentos para Machadinho do Oeste: Deputado Alan Queiroz entrega R$ 120 mil em equipamentos agrícolas ao município

Para fortalecer a agricultura do estado, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) entregou novos equipamentos agrícolas ao município de Machadinho do Oeste. Com a destinação de R$ 120 mil, foi possível adquirir duas novas plantadeiras, que atenderão a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Cedro Jequitibá (Asprocej) e a Associação da Comunidade Rio Paturi. Essa é uma solicitação do vereador Daniel Veterinário, que busca fortalecer a produção rural e garantir mais dignidade aos agricultores da região.



A entrega dessas plantadeiras é um marco importante para os produtores rurais de Machadinho do Oeste, pois contribuirá para o aumento da produtividade e a melhoria das condições de trabalho no campo. Com a aquisição dos equipamentos, os produtores terão mais agilidade e eficiência no plantio, garantindo maior colheita e, consequentemente, melhor qualidade de vida para as famílias que vivem da agricultura.



O parlamentar destaca que este investimento é essencial para a agricultura familiar. "Com essa ação, estamos proporcionando mais estrutura e recursos para os agricultores de Machadinho do Oeste. A agricultura familiar é a base de nossa economia e merece o nosso total apoio. Continuarei buscando recursos para ajudar a região a crescer e garantir o sustento das famílias que dependem da agricultura", destacou.



Ao investir em melhorias agrícolas, o parlamentar contribui para o desenvolvimento do município, assegurando que Machadinho do Oeste continue se fortalecendo na agricultura familiar no estado de Rondônia. Com o apoio de lideranças locais, como o vereador Daniel Veterinário, o deputado Alan Queiroz reafirma seu compromisso de continuar trabalhando para promover o crescimento econômico e a qualidade de vida no campo.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Ian Machado | Assessoria Parlamentar