Mortalidade materno-infantil no Hospital de Base motiva requerimento da deputada Cláudia de Jesus

Com o objetivo de avaliar a qualidade do atendimento materno-infantil em Rondônia, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) apresentou um requerimento à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) solicitando dados sobre os índices de mortalidade materno-infantil no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho.



A parlamentar pede informações detalhadas sobre o número de óbitos, principais causas, estrutura de atendimento e medidas adotadas pelo governo para reduzir esses índices. Para embasar a solicitação, a deputada também pede uma comparação com outros hospitais do estado, a fim de avaliar a qualidade do atendimento prestado no Hospital de Base.



Segundo Cláudia de Jesus, os números são essenciais para direcionar políticas públicas e aprimorar a assistência materno-infantil. “Precisamos garantir que mães e bebês recebam um atendimento digno e seguro. A transparência nesses dados é fundamental para identificarmos problemas e cobrarmos soluções.



”A proposta reforça a necessidade de ações concretas para reduzir a mortalidade materno-infantil e aprimorar a infraestrutura hospitalar em Rondônia.



Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar