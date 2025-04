Lei destina R$ 118 milhões para apoio ao Rio Grande do Sul

Foi publicada noDiário Oficial da União(DOU) desta terça-feira (8) a promulgação da Lei 15.119, de 2025 , que abre crédito extraordinário no valor de R$ 118,2 milhões em favor do Rio Grande do Sul. O volume maior, de R$ 107 milhões, será destinado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para elaboração de estudos sobre as bacias hidrográficas do estado.

Outros R$ 7,4 milhões são destinados para a administração do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e promoção de pesquisas e estudos no Rio Grande do Sul, que sofreu fortemente com as enchentes em 2024.

A Defensoria Pública da União (DPU) recebe R$ 3,7 milhões para a recuperação da estrutura da unidade em Porto Alegre e para a atuação extrajudicial em defesa das das vítimas da calamidade pública no estado.

A lei é resultado da Medida Provisória (MP) 1.275/2024 , aprovada no Senado em 25 de março .