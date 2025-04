Ezequiel Neiva destaca Cerejeiras como polo de negócios e referência em produção rural na Agrocom

A 2ª edição da Feira de Negócios do Agro, Comércio e Família (Agrocom), realizada de 3 a 5 de abril em Cerejeiras, foi um marco para o agronegócio e a economia, com um grande volume de negócios e a valorização da produção agrícola do Cone Sul de Rondônia. O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), que tem se empenhado em apoiar o setor, tem motivos de sobra para comemorar o sucesso do evento.



A feira foi uma vitrine para a produção agrícola local, que tem ganhado destaque pela sua crescente importância no cenário estadual. Ezequiel Neiva tem trabalhado para garantir que os investimentos na região sejam direcionados especialmente para a infraestrutura e o apoio direto ao produtor rural.

Foto: Reprodução/ALE-RO



“A cidade de Cerejeiras tem apresentado grandes números que a consolidam como referência na produção de grãos em Rondônia. E esta feira demonstra a organização e o fortalecimento de um trabalho contínuo que busca garantir plenas condições ao produtor rural. Nosso compromisso é fortalecer essas ações, possibilitando aos agricultores expandirem suas atividades, gerarem mais empregos e impulsionarem a economia dos municípios da região”, destacou o deputado.



O trabalho de Ezequiel Neiva foi fundamental para garantir a participação da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) na Agrocom, com um estande dedicado à oferta de cursos gratuitos da Escola do Legislativo. “Com o apoio dos demais deputados e a aprovação do nosso presidente, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), conseguimos viabilizar a presença da Escola do Legislativo no evento. Isso proporcionou aos participantes da feira a oportunidade de acessar cursos e informações que contribuem para o aprimoramento profissional dos envolvidos no setor. Além disso, tivemos a honra de contar com a presença do ex-ministro Aldo Rebelo como palestrante, atendendo ao pedido dos produtores rurais da região”, ressaltou.



Com o sucesso das duas primeiras edições, Ezequiel Neiva já tem grandes expectativas para a edição de 2026 da Agrocom. “As duas primeiras edições foram um tremendo sucesso, e para o próximo ano, as perspectivas são ainda maiores, com o objetivo de mostrar o que temos de melhor na nossa agricultura. O setor agropecuário é a base da economia da nossa região e é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento de Rondônia. A Agrocom é uma oportunidade única para fortalecer essa atividade essencial para todos nós”, finalizou.



Texto e fotos: Alexandre Almeida | Jornalista