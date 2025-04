Com emenda de R$ 90 mil, deputada Dra. Taissa fortalece festividade dos 96 anos de Guajará-Mirim

A deputada estadual Dra. Taissa (Podemos) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 90 mil para apoiar a realização da tradicional festividade de aniversário do município de Guajará-Mirim, que neste ano celebra seus 96 anos. O recurso tem como objetivo principal valorizar a cultura local, fomentar a economia e fortalecer os laços entre a população e o poder público.



Segundo a deputada, a emenda busca proporcionar uma celebração à altura da história e da importância de Guajará-Mirim para Rondônia. A programação contará com apresentações artísticas, shows musicais e danças tradicionais e, oferecendo visibilidade a artistas locais, grupos culturais e produtores independentes.



Além do aspecto cultural, a festividade tem um papel relevante no estímulo ao turismo e na movimentação da economia local. A expectativa é atrair visitantes de municípios vizinhos, impulsionando setores como hospedagem, gastronomia, comércio e artesanato. “A festa é uma vitrine para o talento do nosso povo e uma oportunidade de geração de renda para os empreendedores e comerciantes da região”, destacou Dra. Taíssa.



A parlamentar também ressaltou o caráter social do evento, que contribui para a integração comunitária e o fortalecimento do sentimento de pertencimento da população. “Mais do que uma comemoração, é um momento de união e reconhecimento da nossa história e identidade enquanto povo”, afirmou.



A celebração promete movimentar Guajará-Mirim, unindo cultura, economia e cidadania em um único propósito: homenagear os 96 anos de um município que é símbolo de resistência, tradição e esperança para o povo rondoniense.



Texto: Geiciany Gonçalves | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar