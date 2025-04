Deputado Alex Redano recebe Rodrigo Queiroz e reforça compromisso com a saúde de Alto Paraíso

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), recebeu em Ariquemes o secretário municipal de Saúde de Alto Paraíso, Rodrigo Queiroz. A visita teve como objetivo apresentar demandas prioritárias da área da saúde, além de estreitar o diálogo entre o Legislativo estadual e o município.



Durante o encontro, Rodrigo Queiroz destacou as principais necessidades da população de Alto Paraíso, como melhorias no atendimento básico de saúde, reforço na estrutura das unidades e investimentos em equipamentos e insumos.

O deputado Alex Redano reafirmou seu compromisso com o município e destacou que seu mandato tem trabalhado para garantir recursos e melhorias em diversas áreas. “Reitero nosso compromisso com Alto Paraíso, especialmente com a saúde da população. Nosso gabinete está sempre de portas abertas para ouvir as demandas e buscar soluções junto ao Governo do Estado”, afirmou o parlamentar.



“Quero agradecer ao deputado Alex Redano pela recepção e, principalmente, pela atenção às demandas que apresentamos em nome da população de Alto Paraíso. Saio deste encontro com a certeza de que podemos contar com o apoio do deputado para fortalecer a saúde do nosso município. É muito importante saber que temos um representante comprometido com as nossas necessidades e que mantém o gabinete sempre aberto ao diálogo.” Agradeceu o Secretário Municipal de Saúde.

Texto e foto: Mateus Andrade | Jornalista