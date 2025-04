AMA-RO recebe veículo através de emenda do deputado Delegado Camargo

A Associação de Pais e Amigos de Rondônia (AMA-RO) foi contemplada com um veículo zero quilômetro, adquirido por meio de recurso destinado pelo deputado estadual Delegado Camargo. A conquista representa um importante reforço para as atividades desenvolvidas pela entidade, especialmente no transporte de alunos e usuários até a instituição, proporcionando mais segurança e acessibilidade.

Durante a entrega, a presidente da AMA-RO, Nilza Maria Ferreira, agradeceu o apoio recebido. “Esse veículo será fundamental para a continuidade do nosso trabalho. Muitas famílias dependem da associação para garantir a inclusão e o desenvolvimento de seus filhos, e agora teremos mais estrutura para atendê-los com dignidade e respeito”, destacou.



O deputado Delegado Camargo, que é pai atípico e também padrinho das APAEs de Rondônia, reafirmou seu compromisso com as causas da inclusão e do atendimento especializado. “É gratificante poder contribuir com entidades que realizam um trabalho tão essencial para nossa sociedade. Seguiremos firmes no propósito de apoiar quem mais precisa”, ressaltou.

O recurso destinado à aquisição do veículo faz parte de uma emenda parlamentar no valor de R$ 4,3 milhões, que possibilitou a compra de 38 veículos para atender todas as APAEs de Rondônia e instituições coirmãs, fortalecendo a rede de apoio às pessoas com deficiência no estado.

Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar