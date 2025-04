Novo prédio do Cras Betinho é inaugurado na zona leste de Porto Velho

Na manhã desta segunda-feira (7), a Prefeitura de Porto Velho realizou a inauguração da nova instalação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Betinho. O prédio, localizado no bairro Mariana, foi construído pela prefeitura, em parceria com o governo de Rondônia.

O valor do investimento foi superior a R$ 900 mil, sendo mais de R$ 500 mil da Prefeitura de Porto Velho e R$ 400 mil provenientes da parceria com o governo de Rondônia. O novo prédio vai contar com uma sala para o CadÚnico, uma sala administrativa, uma sala para atendimento do assistente social, uma sala para o psicólogo, recepção, copa, três banheiros e ainda área externa. O Cras Betinho já existia, mas funcionava em um prédio alugado.

Cerimônia de inauguração, que contou com a presença de diversas autoridades Durante a cerimônia de inauguração, que contou com a presença de diversas autoridades, o prefeito de Porto Velho destacou a importância da sede própria, garantindo mais estrutura e qualidade no atendimento à população. “É um projeto em parceria com o governo do Estado e aqui atenderemos centenas de pessoas, famílias que estão em vulnerabilidade social, por exemplo. Nós acreditamos que a política pública serve para minimizar os impactos e dificuldades enfrentadas justamente pelas pessoas que mais precisam”, disse o prefeito.

A expectativa é atender de 70 a 100 pessoas por dia na nova unidade com diversos serviços, entre eles, beneficiários de programas de transferência de renda, como Bolsa Família e BPC, concessão de benefícios eventuais (cesta básica, auxílio-funeral, auxílio-natalidade), agendamento de perícia no INSS e vários outros atendimentos.

Segundo a titular da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), Lucília Muniz, a inauguração do novo espaço mostra o cuidado da atual gestão com a população. “Em menos de 100 dias de gestão, a prefeitura entrega essa obra que vai auxiliar a vida dos moradores. Vale lembrar que a assistência social tem muita importância na sociedade e agora temos um local adequado para atender os cidadãos que utilizam destes vários serviços”, disse a secretária.

Maria Sandra fez questão de participar da inauguração do espaço A dona de casa Maria Sandra, 62 anos de idade, vive no bairro há cerca de 10 anos e fez questão de participar da inauguração do espaço. “A gente já esperava por isso há muito tempo. Estou tão feliz em ver o Cras inaugurado aqui pertinho de casa, e vai ajudar a todos os moradores que precisavam se deslocar para outros locais. Agradeço a prefeitura por trazer esse benefício pra gente”, disse a moradora.

O Cras Betinho funciona de segunda a sexta-feira, das 7h até as 18h, por ordem de chegada.

Segundo o coordenador da unidade, Laurindo Silva, o espaço ficou essencial para os atendimentos. “Além de beneficiar a população, o novo prédio ficou excelente para os servidores que trabalham no local. A gente está feliz com essa inauguração.”, finaliza.

Texto:André Oliveira

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)