Prefeitura inicia estudos técnicos para a restauração e reativação da Locomotiva 18

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, se reuniu no domingo (6) com representantes da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), com o objetivo de realizar estudos de viabilidade técnica visando a restauração e reativação da Locomotiva 18.



Durante o encontro o prefeito destacou que é um sonho de todo porto-velhense ouvir novamente o apito da locomotiva. “A visita da associação aqui em Porto Velho é um marco para a preservação da nossa história. Desde o início da nossa gestão, estamos trabalhando para a recuperação e resgate da nossa identidade através da Estrada De Ferro Madeira-Mamoré. Acredito que em breve esse sonho se tornará realidade”, disse Léo Moraes.



A reunião contou com a participação do diretor da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária/Campinas-SP, Márlon Ilg, e também do membro diretor, James Ilg. Os representantes puderam ver de perto a Locomotiva 18, que atualmente está no Complexo Madeira-Mamoré.



Missão ABPF é promover o resgate e a conservação do patrimônio histórico ferroviário brasileiro “Nós fomos convidados pela Prefeitura de Porto Velho para realizar essa vistoria técnica na locomotiva com o objetivo de fazê-la andar novamente. Ainda não é o laudo final, mas o que a gente viu aqui é que a máquina tem todas as condições para voltar a funcionar, claro que ainda vamos seguir com os estudos para a análise final”, disse o diretor da associação.



Os representantes da associação voltarão a Porto Velho em maio, com outros representantes da instituição, para um estudo mais aprofundado. Vale destacar que a missão ABPF é promover o resgate e a conservação do patrimônio histórico ferroviário brasileiro, disponibilizando os bens à visitação pública, desde que a conservação do bem não seja colocada em risco.



HISTÓRIA

Reativação da Locomotiva 18 deve fortalecer o turismo regional Inaugurada em 1º de agosto de 1912, a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi fundamental, principalmente pela necessidade de escoar a borracha, principal produto de exportação brasileiro. Em 1º de julho de 1972, por decreto do ex-presidente Emílio Garrastazu Médici, a EFMM foi definitivamente desativada.



De acordo com o secretário da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Paulo Moraes Júnior, a Prefeitura já iniciou esse trabalho de resgate da história através da reativação da Litorina. “A nossa Litorina está 100% funcionando aqui no complexo e agora o nosso sonho é ouvir de novo o apito do trem. Tenho certeza que o prefeito Léo Moraes vai seguir firme nesse propósito e se Deus quiser, em outubro, no aniversário de criação de Porto Velho, a gente vai ter muitas surpresas em relação à preservação do nosso patrimônio histórico”, finaliza o secretário.



Ainda segundo o prefeito Léo Moraes, a reativação da Locomotiva 18 e também a preservação de todo o patrimônio centenário deve fortalecer o turismo regional e ampliar as possibilidades para quem visita Porto Velho, consolidando a capital como um dos principais polos de turismo ferroviário da região Norte.



Texto:André Oliveira

Fotos:Hellon Luiz

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)