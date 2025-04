Centro do Autismo receberá equipamentos tecnológicos

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) confirmou a viabilização de R$ 100 mil reais para o Centro do Autismo, para a aquisição de equipamentos tecnológicos. Ele fez o compromisso também, de assegurar os investimentos necessários para a construção de um prédio próprio para a entidade, assim que a Prefeitura definir a área, onde será executada a obra. A lei que garante isenção da taxa de inscrição para PCDs, em eventos esportivos de Rondônia, também está entre as iniciativas do deputado, em favor das pessoas com deficiência.



As informações foram confirmadas, durante encontro realizado no último dia 2, em comemoração ao Dia Mundial do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O evento foi organizado pelo Centro de Autismo e contou com a participação de autistas de várias idades, familiares e autoridades municipais, além de outras pessoas envolvidas com a causa. Um dos pontos ressaltados durante os discursos dos participantes, foi o de que o autismo afeta meninos e meninas, além de jovens, adultos e idosos, já que o diagnóstico pode ser precoce ou tardio. O encontro foi considerado pelos organizadores, como um avanço, quanto as políticas públicas dos autistas e o fortalecimento do vínculo com a sociedade.



O Dia do Autismo também foi lembrado, durante a Corrida da Integração, promovida pelo 4º Batalhão da Polícia Militar, neste domingo (6). Segundo a mãe atípica Ana Rubia Menezes, o autismo afeta uma a cada 36 crianças nascidas no mundo. Com os avanços da medicina e o aumento do número de profissionais especializados, o diagnóstico tem se tornado mais acessível, o que permite que mais pessoas com autismo participem, com mais qualidade e frequência, das diversas atividades sociais. Ainda assim, o desafio enfrentado é considerado enorme.



A desinformação continua sendo uma das maiores barreiras para a construção de uma convivência harmoniosa entre pessoas típicas e atípicas. “Hoje, este evento promovido pela segurança pública de Cacoal, representa mais do que uma corrida, é uma demonstração concreta de inclusão, respeito e acolhimento às pessoas com autismo”, afirmou Ana Rúbia, durante a abertura da Corrida da Integração.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar