Associação dos produtores rurais do ramal Cachoeirinha recebe colheitadeira de milho seco através de emenda da deputada Dra. Taissa

A deputada Dra. Taissa (Podemos) realizou mais uma importante entrega para o fortalecimento da agricultura familiar em Rondônia. Na última semana, a parlamentar destinou uma colheitadeira de milho seco no valor de R$149.500,00 à Associação dos Produtores Rurais do Ramal Cachoeirinha, localizada no município de Guajará-Mirim.



O equipamento, que representa um avanço significativo para os agricultores da região, irá contribuir diretamente para o aumento da produtividade e para a melhoria da qualidade de vida das famílias que dependem do trabalho no campo.“Sei da importância de investir em quem trabalha no campo, e essa máquina vai fazer toda a diferença na produtividade e na qualidade de vida dos nossos agricultores”, destacou Dra. Taíssa durante a entrega.



A iniciativa foi recebida com entusiasmo pela comunidade. Staney Vieira, agricultor do ramal, enfatizou o impacto direto da nova aquisição no dia a dia dos produtores locais.“Antes colhíamos 10 sacos, agora conseguimos até 50”, relatou. “Essa colheitadeira representa um avanço significativo para os 125 produtores da região. Com ela, conseguimos mecanizar a colheita do milho, aumentar a produtividade e reduzir o esforço manual. Agora, posso até expandir minha plantação de 5 para 20 hectares, gerando mais renda para minha família.”



O presidente da associação, pastor Jocélio, também celebrou a conquista e agradeceu à deputada pela atenção dedicada ao setor rural.“Essa é mais uma conquista viabilizada por emendas da deputada Dra. Taíssa. Primeiro foi o trator, agora a colheitadeira de milho, que a gente chama de ‘foguetinho’”, disse. “Esse novo equipamento representa um avanço importante para a agricultura local, facilitando a colheita, que antes era feita manualmente, e incentivando a produção de grãos e silagem.”



A deputada reafirmou seu compromisso com o setor produtivo e com os pequenos agricultores do estado.“Sigo firme, com responsabilidade e compromisso com quem mais precisa. Nosso mandato está a serviço da população, especialmente daqueles que fazem a base da nossa economia”, completou. A entrega da colheitadeira é mais um passo concreto no fortalecimento da agricultura familiar em Rondônia, garantindo melhores condições de trabalho no campo e promovendo o desenvolvimento sustentável nas regiões rurais do estado.



Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Luís Gustavo | Assessoria Parlamentar