Confira as 112 vagas de emprego desta segunda-feira (7)

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), por meio do Sine Municipal, anuncia vagas de emprego para diversos níveis de escolaridade. É importante que os candidatos se apresentem em uma das unidades do Sine Municipal para preenchimento do cadastro das vagas.

Vagas Nível Superior: 15 Psicólogos; 4 Fonoaudiólogos; 2 Engenharia Civil ou Arquitetura; 1 Digitador de Laudos e Imagens; 1 Líder de Logística; 1 Biomédico; 1 Farmacêutico; 1 Assistente Administrativo; 1 Educador Social.

Vagas Ensino Médio:35 Vendedores Externos (porta a porta); 7 Representantes de Vendas; 3 Vendedores Internos; 3 Pedreiro; 2 Carpinteiro; 2 Analista de Logística; 2 Auxiliares de Serviços Gerais; 1 Auxiliar Administrativo; 1 Operador de Caixa; 1 Auxiliar de Esterilização; 1 Azulejista; 1 Operador de Atendimento; 1 Auxiliar de Escritório.

Vagas Ensino Fundamental:4 Mecânicos; 2 Torneiro Mecânico; 2 Auxiliar de Montagem de Palco e Eventos; 1 Carregador de Carga e Descarga; 1 Forneiro; 1 Auxiliar de Produção; 1 Repositor de Mercadorias; 1 Caseiro.

Vagas Nível Técnico/Profissionalizante:2 Recepcionistas de Clínica Odontológica/Auxiliar Saúde Bucal.

Vagas sem instrução de escolaridade:3 Empregadas Domésticas; 2 Auxiliares de Mecânicos; 2 Ajudantes; 1 Montador de Móveis; 1 Músico Percussionista; 1 Auxiliar de Estoque.

ATENDIMENTO

O Sine Municipal funciona em duas unidades: na rua General Osório, 81, Centro, ou na Praça CEU, rua Antônio Fraga Moreira, bairro Juscelino Kubitschek. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, mais informações: (69) 3901-6414 / (69) 3901-6409.

