Projeto inclui marisqueiros entre os beneficiários do seguro-defeso

O Projeto de Lei 596/25 inclui os coletores de mariscos, crustáceos e moluscos, extraídos do mar ou de água doce, entre os beneficiários do seguro-defeso. O texto em análise na Câmara dos Deputados altera a Lei do Seguro-Defeso .

Atualmente, esse benefício, no valor de um salário mínimo mensal (R$ 1.518 hoje), é devido aos pescadores artesanais durante o período de reprodução das diversas espécies, quando estão proibidos de exercer a atividade habitual.

“A medida corrige uma injustiça”, afirmou o autor da proposta, deputado Lula da Fonte (PP-PE). “As marisqueiras de Goiana (PE) são pilares da economia local, da preservação cultural e do desenvolvimento sustentável”, disse o parlamentar.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.