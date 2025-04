Alero promove café da manhã em homenagem ao Dia do Jornalista

Em homenagem ao Dia do Jornalista, celebrado neste 7 de abril, a Superintendência de Comunicação Social (Secom) da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) promoveu um café da manhã especial com a presença de profissionais da imprensa, assessorias de comunicação de diversos órgãos públicos e instituições privadas.



Foto: Reprodução/ALE-RO



O encontro, realizado no Salão Nobre da Alero, teve como objetivo fortalecer os laços entre o Poder Legislativo e os profissionais que atuam diretamente na divulgação de informações sérias, verdadeiras e de interesse público sobre as atividades da Casa de Leis.



Conduzido pelo superintendente de comunicação, Alessandro Lubiana, o evento também contou com a presença do secretário-geral da Casa, Arildo Lopes da Silva, e do chefe de gabinete de emendas parlamentares, Carlos Tadeu Santos Lucena, que representou o presidente da Alero, deputado Alex Redano (Republicanos). Ambos destacaram a importância da imprensa como parceira essencial na promoção da transparência e na aproximação do Parlamento com a população.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Lubiana agradeceu a presença de todos e reforçou que a Secom está de portas abertas para o diálogo e a construção conjunta de uma comunicação pública eficiente, ética e acessível.

Texto: Ivanete Damasceno | Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO