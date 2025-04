Deputado Jean Mendonça destina R$ 300 mil para construção de sala multissensorial no CENAPE de Pimenta Bueno

O deputado Jean Mendonça (PL), acompanhado da vereadora Andréia da Farmácia Kamomila, visitou o Centro de Atendimento às Pessoas Especiais (CENAPE) em Pimenta Bueno e anunciou a destinação de R$ 300 mil para a construção de uma sala multissensorial. O espaço, que servirá como ambiente de estímulo e inclusão para os alunos da instituição, foi uma solicitação da vereadora Andréia, atendida pelo parlamentar.



Durante a visita, Jean Mendonça destacou que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Espigão do Oeste já recebeu recursos para um projeto semelhante, com resultados que superaram as expectativas. "Diante dos excelentes resultados, a vereadora Andréia nos pediu apoio para o CENAPE. Estamos comprometidos em apoiar e fortalecer as ações das instituições que atendem pessoas com deficiência, afirmou.



A vereadora Andréia Kamomila reforçou a importância da parceria: Estamos atendendo uma demanda antiga das famílias atípicas e dos representantes dessa importante instituição. O CENAPE presta um serviço exemplar e merece todo nosso apoio. Maria Salete de Azevedo Castilho, presidente da instituição, agradeceu a iniciativa: Essa parceria trará benefícios reais para as crianças atendidas aqui, disse.



O deputado reafirmou seu compromisso com a educação inclusiva: Acreditamos que Pimenta Bueno também terá grandes avanços". A sala multissensorial deve ampliar o atendimento especializado, oferecendo mais qualidade de vida e desenvolvimento aos alunos.





Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar