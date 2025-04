Semtran realiza ação educativa para ensinar pedestres a utilizar tecnologia que permite atravessar a rua com segurança

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), realizou uma ação educativa na tarde de sexta-feira (4), na avenida Jatuarana, zona Sul da cidade, em frente ao Meta 21. O foco foi a segurança dos pedestres, que agora contam com um semáforo exclusivo para cessar o fluxo de veículos e atravessarem a via sem riscos de acidentes.

“Nós estamos trabalhando na campanha educativa Travessia Segura, onde ensinamos a forma correta de utilizar a botoeira, ou seja, apertar um botão para que a luz verde acenda para o pedestre e ele passe em segurança. A gente passa essas instruções porque está gerando um conflito entre condutores e pedestres, porque ambos ainda não se acostumaram com a nova realidade”, explicou o agente de trânsito Joelmir Silva (J. Silva).

O agente acrescentou que no poste do semáforo, de ambos os lados da via, foi instalado o equipamento denominado botoeira. Para atravessar de forma segura, o pedestre deve apertar o botão de cor amarela por três segundos. Nisso, a luz vai ficar vermelha para os carros e será emitido um sinal sonoro ao pedestre informando que ele pode realizar a travessia.

O equipamento também tem um pequeno texto em braille no botão amarelo e logo acima, na parte superior, que instrui os deficientes visuais a realizarem o mesmo procedimento (apertar o botão por três segundos) e aguardar o sinal sonoro que autoriza atravessar a rua sem correr riscos.

AVENIDA CALAMA

Botoeira é um dispositivo que permite aos pedestres acionar a luz vermelha do semáforo Dispositivo semelhante foi instalado no semáforo da avenida Calama, próximo a Câmara Municipal, no bairro Embratel. Equipes da Semtran também já estiveram no local fazendo o trabalho educativo e ensinando os pedestres a cruzar a via com tranquilidade

“Estamos acatando as determinações do prefeito Léo Moraes e as orientações do secretário Iremar Lima (Semtran). Nesse sentido, estudos estão sendo realizados para identificar outros locais de grande fluxo e que indiquem a necessidade de implantação dessa tecnologia”, comentou J. Silva.

TECNOLOGIA

A Botoeira é um dispositivo que permite aos pedestres acionar a luz vermelha do semáforo, permitindo a travessia da rua com segurança. A função dela é avisar que existe uma demanda de travessia de pedestres.

O principal objetivo é possibilitar a melhoria na segurança do trânsito, dando maior respeito a quem deseja realizar a travessia, principalmente aos que têm dificuldades visuais.

Ao se dirigir ao equipamento, o pedestre apertará um botão com a descrição em braille. Nisso, será acionado o desligamento do semáforo e a botoeira emitirá um alerta sonoro avisando que pode atravessar a rua com segurança.

“Só é permitido outro acionamento quando o ciclo semafórico estiver terminado, ou seja, quando a luz vermelha acender novamente para os pedestres”, finalizou J. Silva.

