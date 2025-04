Prefeitura de Porto Velho intensifica recuperação de estradas no distrito

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), segue com um intenso trabalho de recuperação das estradas vicinais no distrito de União Bandeirantes. Com cerca de 1000 quilômetros de estradas vicinais, o distrito foi fortemente afetado pelas chuvas deste inverno amazônico, que causaram danos significativos e dificultaram o acesso dos moradores.

De acordo com o supervisor de estradas da Semagric, Dário Ribeiro, nos últimos 70 dias, a equipe já recuperou 11 pontes e realizou diversas melhorias em diferentes linhas da região. “Nosso objetivo é garantir que os produtores rurais e moradores da área tenham condições seguras de tráfego. As fortes chuvas comprometeram vários pontos, mas estamos trabalhando intensamente para restabelecer o acesso o mais rápido possível”, afirmou Dário Ribeiro.

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

Até o momento, os trabalhos realizados pela equipe da Semagric incluem a recuperação de pontes, bueiros, encascalhamento de trechos críticos e desobstrução de vias. Entre as principais ações, destacam-se:

• Linha 4: recuperação de pontos críticos e instalação de bueiro no travessão para a Linha F;

• Linha 7: recuperação de quatro pontes e duas linhas de bueiro;

• Linha 8: recuperação de uma ponte e do aterro de outra;

• Linha Novinha: recuperação de uma ponte, um bueiro e encascalhamento de 5 km em áreas críticas;

• Assentamento Dois Amigos: recuperação de duas pontes e um ponto crítico com encascalhamento;

• Linha 9: recuperação de uma ponte, saída d’água e instalação de bueiros em diferentes trechos;

• Linha Onzinha: limpeza e desobstrução de cinco bueiros e recuperação de uma ponte;

• Linha do Tucano e Linha Pavão: instalação de bueiros e recuperação de pontos críticos;

• Linha 1, Linha F e Linha G: recuperação de pontes e desobstrução de bueiros.



Compromisso com a recuperação das estradas

Semagric está trabalhando na reconstrução da ponte sobre o Igarapé, no travessão do PO com o 1º de Maio O produtor rural Antônio Nunes, morador da região, destacou a importância das obras para os agricultores locais. “Dependemos dessas estradas para escoar nossa produção e também para o transporte escolar. Quando as pontes e estradas estão danificadas, enfrentamos grandes dificuldades. Esse trabalho da Prefeitura tem sido essencial para nossa comunidade”, ressaltou.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, enfatizou que a Prefeitura de Porto Velho segue comprometida em garantir a trafegabilidade das estradas vicinais, mesmo diante dos desafios causados pelo período chuvoso.

“Sabemos da necessidade de manter essas vias em boas condições, pois elas são fundamentais para a economia local. As equipes continuam atuando em vários pontos e, em breve, novos serviços serão realizados para minimizar os impactos causados pelas chuvas”, afirmou o secretário.

Além das obras já concluídas, a Semagric está trabalhando na reconstrução da ponte sobre o Igarapé, no travessão do PO com o 1º de Maio, e seguirá com ações emergenciais em outras localidades afetadas.

Texto:Jean Carla Costa

Fotos:Jean Carla Costa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)