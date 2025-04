Evento da Prefeitura de Porto Velho acontece de 12 a 20 de abril no Parque da Cidade

A Prefeitura de Porto Velho, com o objetivo de promover a integração social, o lazer e a cultura, além de fomentar o esporte e a economia local, realizará de 12 a 20 de abril, no Parque da Cidade, a 1ª edição do evento Páscoa no Parque, com entrada franca.

O prefeito Léo Moraes disse que será uma programação com muito carinho para toda a população. “Algo inédito e que com toda a certeza ficará no calendário cultural da nossa cidade, aumentando também o turismo aqui em Porto Velho”, destacou o gestor municipal.

Elaborada e organizada cuidadosamente pela Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), a festa promete muita alegria e animação, não somente para as crianças, mas para todos os públicos em um grande momento de confraternização.

Tudo está sendo planejado para fomentar o espírito solidário da comunidade, estimular a criatividade e também fomentar a economia, valorizando e divulgando artesão e outros pequenos empreendedores, dando maior visibilidade a todos em um ambiente festivo e cultural.

ATRAÇÕES

Na programação haverá a mega caça aos ovos de páscoa, teatro (peça Jesus de Nazaré - Especial da Paixão), aula show (Flakes), pintura em ovos de gesso, sorteio de bicicletas, feirinha de artesanato, praça de alimentação, atrações e brincadeiras, show gospel, beach tênis e corrida no Espaço Alternativo.

Texto:Augusto Soares

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)