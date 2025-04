Parlamento Amazônico se reúne em Manaus para debater futuro da Amazônia e COP30

O presidente do Parlamento Amazônico, deputado estadual Laerte Gomes (PSD-RO), abriu a Reunião Ampliada do Colegiado de Deputadas e Deputados Estaduais do Parlamento Amazônico, realizada nesta sexta-feira (04), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), na capital Manaus.



O encontro contou com a presença de vários deputados de Rondônia e dezenas de parlamentares de outros estados como a deputada estadual Jucélia Oliveira Freitas (Republicanos-RJ), a Tia Jú, presidente da União Nacional de Legisladores e Legislativos (Unale), Sinésio Campos (PT), vice-presidente do Parlamento Amazônico, entre outros.



Vários temas foram abordados pelos deputados que compõem a Amazônia Legal durante a sessão, entre os quais, melhorias de rodovias como a BR-274 e BR-319, problemas com questões hidrográficas, desenvolvimento sustentável e, em destaque, sobre o COP30, a 30° Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, encontro global onde são discutidas ações para combater as mudanças climáticas mundiais.



Ao abrir a sessão, o presidente do Parlamento Amazônico, deputado Laerte Gomes agradeceu a presença de todos e ao cumprimentar a presidente da Unale, deputada Tia Ju, destacou a importância da aproximação do colegiado com a Unale e reforçou a necessidade do Parlamento Amazônico e da Unale estarem juntos na COP30.



"Com certeza, o Parlamento e a Unale precisam estar presentes, serem inseridos na COP30 e para isso precisamos discutir juntos. Não se pode falar em COP30, em meio ambiente se a Amazônia não for ouvida. Não vamos permitir que se debata sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre efeitos climáticos, sem que representantes da Amazônia Legal estejam presentes", enfatizou Laerte Gomes.



O presidente também ressaltou que o Parlamento Amazônico, assim como todos os parlamentares que o compõem, entende da sua responsabilidade em relação a todo tema e discussão referente às questões ambientais, porém, reforçou que a prioridade é atender as necessidades dos amazônidas.



"Precisamos ouvir e atender quem de fato vive os problemas e desafios da Amazônia. E para isso, uniremos forças para representarmos quem realmente é afetado com os temas que tratam sobre toda a região amazônica", afirmou Laerte Gomes



Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar