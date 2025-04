Semed promove formação com profissionais da educação infantil

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) deu início ao calendário de Formação Continuada 2025. Coordenada pelo Departamento de Políticas Educacionais (DPE) e pela Divisão de Formação (DIFOR), a programação, iniciada no dia 7 de março deste ano, incluiu encontros formativos que reuniram professores dos 1º, 2º, 3º e 5º anos, cuidadores, mediadores de aprendizagem, gestores do Programa Alfabetiza Porto Velho, além de supervisores do ensino fundamental e orientadores educacionais em Tecnologia.

Na última sexta-feira (4), a formação para os profissionais da educação infantil foi concluída, após três dias de intensas atividades realizadas no teatro Banzeiros, que envolveram educadores de creches, pré-escolas e salas de recursos do município.

Segundo Leonardo Leocádio, secretário titular da Semed, o objetivo principal é aprimorar as práticas pedagógicas e assegurar uma educação de qualidade para as crianças.

“Essas formações são essenciais para que os educadores possam compartilhar experiências, refletir sobre suas práticas e se atualizar em relação às novas diretrizes educacionais. Além disso, a formação continuada valoriza o profissional da educação e contribui para a melhoria do ambiente escolar”, afirmou.

Durante os encontros formativos foram destacados pontos cruciais Durante os encontros formativos, foram destacados dois pontos cruciais: Campos de Experiência e Direitos de Aprendizagem. A diretora do Departamento de Políticas Educacionais, Vera Lúcia Borges, ressaltou que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece diretrizes que garantem que crianças de 0 a 5 anos tenham acesso a experiências de aprendizado significativas e diversificadas.

“Nossas crianças têm direito ao brincar, à convivência, à participação, à identidade, à liberdade e ao cuidado. Além disso, a BNCC delineia cinco campos de experiência que orientam as práticas pedagógicas na educação infantil, indicando quais são as experiências fundamentais para o aprendizado e desenvolvimento da criança”, disse Vera Lúcia.

Segundo a diretora, “esses campos enfatizam noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que devem ser desenvolvidos entre 0 e 5 anos, buscando garantir os direitos de aprendizagem de bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Ou seja, o conhecimento é construído a partir das experiências que cada criança vivencia no ambiente escolar”, explicou.

Na terça-feira (8), será a vez dos professores do 4º ano. A formação ocorrerá na EEEFM Rio Branco, a partir das 8h.

Texto:Meiry Santos

Foto:Semed

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)