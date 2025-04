Bibliotecas municipais de Porto Velho oferecem ambiente enriquecedor e recursos variados a leitores e concurseiros

A leitura é um fator primordial no aprendizado e ampliação do conhecimento e as bibliotecas municipais de Porto Velho – Francisco Meirelles e Viveiro de Letras – contam com rico acervo de obras dos mais variados gêneros literários para todas as idades à disposição dos porto-velhenses.

FRANCISCO MEIRELLES

De acordo com o diretor da Biblioteca Francisco Meirelles, Carlos Augusto da Silva o espaço completou, este ano, 50 anos de existência. A biblioteca foi criada através da Lei nº 85, de 30 de dezembro de 1973. A inauguração ocorreu no dia 24 de janeiro de 1975, na gestão do então prefeito Jacob Freitas Atallah.

“Estamos trabalhando na montagem da exposição dos 50 anos da biblioteca. Também vamos realizar as atividades do Projeto Páscoa na Biblioteca, dia 15 de abril, com a participação dos alunos da Escola Pequeno Polegar. Durante o evento, serão realizadas oficinas pedagógicas, como: contação de história, desenho, pintura no rosto e distribuição de sacolinhas para os alunos”, disse.

Esses projetos têm como objetivo o incentivo à leitura. “Estamos de braços abertos para atender a nossa comunidade. Convidamos os pais para que tragam os seus filhos para participar de nossas atividades”, completou.

A Biblioteca Francisco Meirelles funciona, das 8h às 21h, de segunda a sexta-feira, e conta ainda com outros projetos de incentivo à leitura e de inclusão que são executados durante o ano, entre eles o “É Tempo de Inclusão”, “Biblioteca itinerante” e o “Clube de Leitura Infantil”.

BRAILLE

A tecnologia dos óculos OrCam MyEye escaneia e transforma textos em áudio Carlos Augusto informa ainda que a Biblioteca Francisco Meirelles está preparada para atender crianças e adultos com deficiência visual, cegos ou com baixa visão. Uma sala foi especialmente preparada e equipada com materiais pedagógicos para essa finalidade.

Na sala são disponibilizados dezenas de livros em braille, livros com letras ampliadas e audiolivros, impressora braille, lupa eletrônica e computadores adaptados, entre outros, como, por exemplo, o OrCam MyEye, um óculos de inteligência artificial que escaneia e transforma textos em áudio.

A Biblioteca Francisco Meirelles está localizada à rua Dom Pedro II, nº 826, Centro. O número para contato é o (69) 3901-3030 ou via e-mail [email protected].

VIVEIRO DAS LETRAS

Biblioteca Municipal Viveiro das Letras conta com um ambiente acolhedor e acessível A Biblioteca Municipal Viveiro das Letras, localizada à avenida Jatuarana, nº 5068, bairro Cohab, conta com um ambiente acolhedor e acessível e oferece ao público um espaço para leitura, pesquisa e eventos culturais. O horário de funcionamento e atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h30.

Durante esse período, os visitantes podem usufruir de serviços como empréstimo de livros, acesso a computadores e atividades educativas. Além disso, o espaço conta com infraestrutura como praça, auditório e espaço para realização de eventos para lançamento de livros de autores interessados.

PROGRAMAÇÃO 2025

“A Biblioteca Viveiro das Letras já tem uma programação especial de eventos para 2025, com a realização de eventos com o objetivo de celebrar a literatura e a cultura”, explicou o diretor Alexandre Dourado.

“No dia 9 de abril, vamos comemorar o Dia Nacional da Biblioteca, às 14h. No dia 18, será a vez da celebração do Dia Nacional do Livro Infantil, também às 14h. No mês de junho, dia 10, faremos evento em homenagem ao Dia da Língua Portuguesa e de 29 a 31 de outubro, realizaremos evento comemorativo do Dia Nacional do Livro e da Biblioteca. Nosso objetivo é envolver a comunidade em atividades que incentivem a leitura e valorizem a literatura brasileira”, afirmou.

IMPORTÂNCIA DA LEITURA

“Quando os adultos incentivam o hábito da leitura, contribuem para que as crianças aprimorem a atenção e aspectos socioemocionais, entre outros pontos essenciais para que se tornem cidadãos emocionalmente saudáveis”, afirmou Alexandre Dourado, que acrescentou: “os pais ou responsáveis podem trazer às suas crianças que teremos o maior prazer em recebê-las e proporcionar um espaço bem agradável para elas e aos adultos também”.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected].

