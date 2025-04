Porto Velho foi o terceiro município do Brasil que mais apresentou projetos no PAC

Na perspectiva de alavancar o desenvolvimento de Porto Velho e atender o mais urgente possível as principais demandas da população em diversas áreas, o prefeito Léo Moraes determinou à Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc), que projetos fossem inscritos em todos os eixos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

“As obras do Novo PAC em Porto Velho são fundamentais para enfrentar problemas históricos como alagamentos, descarte irregular de lixo e falta de infraestrutura básica. Esses investimentos fortalecem a cidade, melhoram a qualidade de vida da população e promovem inclusão social. É uma chance real de transformar Porto Velho com planejamento, sustentabilidade e geração de empregos”, destacou o prefeito Léo Moraes.

De acordo com o titular da Semesc, Antônio Prata, No total foram inscritos 21 projetos, colocando Porto Velho como o terceiro município do Brasil que mais apresentou projetos, ficando atrás, apenas, de Uberlândia (MG) e Fortaleza (CE).

Entre os projetos apresentados, estão a construção de dez escolas de educação infantil (creches), aquisição de ônibus para o transporte escolar, ambulâncias para renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ampliação da sede do Samu e construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Antônio Prata também informou que o município está pleiteando recursos para aquisição de Unidades de Odontologia Móveis, kits de equipamentos para teleconsultas, combo de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde, construção de novos espaços esportivos comunitários, drenagem urbana, construção de policlínica e de centro de atenção psicossocial.

“São investimentos de extrema importância, que impactam diretamente no desenvolvimento do nosso município e mais ainda na qualidade de vida das pessoas. Estamos trabalhando conforme o planejamento estratégico elaborado pelo prefeito Léo Moraes”, completou Antônio Prata.

Caso o município seja atendido em todos os projetos, o volume de investimento chega a R$ 280.587.616,00.

NOVO PAC

Foram recebidas 35.1 19 propostas para a segunda edição do Novo PAC Seleções 2025, enviadas por 5.537 municípios - um total que corresponde a 99,4% das cidades do país.

Os projetos foram encaminhados por gestores no período de 24 de fevereiro e 31 de março. 0 programa pretende investir R$ 49,2 bilhões em 19 tipos de empreendimentos, organizados em quatro eixos: Saúde; Educação, Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social e Inclusiva; Cidades Sustentáveis e Resilient

Texto:Augusto Soares

Foto:Leandro Morais/SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)