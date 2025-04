Inaugurada Sala Lilás na Unisp de Jaru com apoio do deputado Luís do Hospital

A Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Jaru passa a contar com a Sala Lilás, espaço exclusivo voltado ao atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. A estrutura, criada com apoio institucional do deputado estadual Dr. Luís do Hospital — que destinou recursos e articulou melhorias essenciais para sua implantação — tem como objetivo oferecer mais privacidade, acolhimento e escuta qualificada às vítimas. A inauguração ocorreu na manhã da última segunda-feira (31).



Durante o evento, o deputado Dr. Luís do Hospital destacou a relevância da iniciativa e reforçou que a violência doméstica é uma realidade que precisa ser enfrentada com seriedade e estrutura adequada. “Fico honrado em contribuir com a implantação dessa sala, que representa respeito e dignidade para as mulheres que buscam ajuda”, afirmou.

Foto: Reprodução/ALE-RO



Para o parlamentar, com a criação da Sala Lilás, Jaru dá um passo importante no fortalecimento da rede de proteção às mulheres, oferecendo um ambiente mais sensível e apropriado para os atendimentos, distante da frieza das estruturas convencionais. Inspirada na campanha nacional Agosto Lilás, que simboliza a luta contra a violência de gênero, a sala foi ambientada na cor lilás.



A solenidade de inauguração reuniu autoridades locais, entre elas os delegados Rodrigo Spiça e Salomão de Matos; o promotor de Justiça Roosevelt Queiroz Costa Júnior; o comandante do 8º BPM, tenente-coronel Maurílio Miranda; a presidente da Câmara Municipal, vereadora Tatiane Almeida; a procuradora Especial da Mulher, vereadora Shtella Almeida; o defensor público Lucas do Couto Santana; a vice-presidente da OAB de Jaru, Sabrina Renascer; além de representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes).



Texto: Diana Braga | Jornalista

Foto: Assessoria Assessoria Parlamentar