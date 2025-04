Deputado Ezequiel Neiva valoriza presença do ex-ministro Aldo Rebelo na Agrocom

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) expressou sua satisfação com a presença do ex-ministro Aldo Rebelo com a palestra "Perspectivas do Agro no Brasil", durante a segunda edição da Feira de Negócios do Agro, Comércio e Família (Agrocom), em Cerejeiras. O evento foi realizado no estande da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) no evento.



“É uma honra trazer para Cerejeiras, através da Assembleia Legislativa de Rondônia e da Escola do Legislativo, esta palestra de relevância nacional. Os membros da diretoria da Agrocom escolheram o ex-ministro Aldo Rebelo, e buscamos garantir sua presença para enriquecer ainda mais essa grande oportunidade de aprendizado e troca de experiências com nossos produtores rurais”, destacou Ezequiel Neiva.



O deputado ressaltou ainda a importância do evento para o município. “Uma grande palestra para todos nós, em um evento que nos permite conhecer o enorme potencial de Cerejeiras assim como também demonstra a relevância da Agrocom para a promoção do agronegócio e do desenvolvimento local”, afirmou Ezequiel Neiva.



Em sua palestra, Aldo Rebelo abordou as perspectivas para o setor agropecuário no Brasil, um dos pilares da economia nacional. O palestrante, um dos nomes mais respeitados da política brasileira, compartilhou sua visão estratégica e a experiência acumulada ao longo de sua longa carreira pública, destacando a importância do agronegócio no cenário atual.



“A presença de Aldo Rebelo na Agrocom é uma oportunidade única para os participantes, que puderam se aprofundar nas questões que afetam o setor agropecuário e sua importância no desenvolvimento do Brasil, consolidando a Agrocom como um ponto de encontro fundamental para a troca de ideias e o fortalecimento do setor no estado de Rondônia”, valorizou Ezequiel Neiva.



Natural de São Bernardo do Campo (SP), Aldo Rebelo teve uma trajetória de destaque como Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, além de ter ocupado o cargo de Ministro da Defesa. Ao longo de sua carreira política, foi deputado federal por sete mandatos consecutivos, sendo reconhecido por sua atuação em áreas como soberania nacional, desenvolvimento da indústria brasileira e inovação científica e tecnológica. Com sua experiência e visão crítica sobre os rumos do país, Rebelo é considerado uma referência no debate político e estratégico do Brasil.



Texto: Alexandre Almeida | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar