Deputado Ismael Crispin reforça compromisso de Rondônia com o futuro da Amazônia durante encontro em Manaus

Durante a Reunião Ampliada do Colegiado de Deputadas e Deputados Estaduais do Parlamento Amazônico, realizada nesta sexta-feira(4), em Manaus (AM), o deputado Ismael Crispin (MDB-RO) destacou a importância do debate ambiental na agenda dos estados da Amazônia Legal, especialmente com a aproximação da COP-30.



O parlamentar iniciou sua fala cumprimentando o presidente do Parlamento Amazônico, deputado Laerte Gomes, seu colega de Assembleia Legislativa de Rondônia; a presidente da UNALE, deputada Tia Ju, exaltando sua representatividade nos espaços de poder; e os demais parlamentares presentes, com menção especial ao deputado Luiz do Hospital, também de Rondônia.



“O tema muito latente aqui no dia de hoje, a COP-30. É impossível para o Parlamento Amazônico deixar de pautar e falar sobre a COP-30. Os estados da região amazônica, de fato, precisam se preocupar com esse momento. E o presidente Laerte, dado ao movimento que o estado de Rondônia faz nesse momento, pede para discutir com os senhores e até fazer, daqui a pouco, uma troca de experiência.”



Ismael Crispin ressaltou que Rondônia está mobilizada para realizar a terceira aproximação do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico (ZSEE), uma iniciativa que busca conciliar o desenvolvimento com a sustentabilidade.



“Só sem o zoneamento, nós damos prejuízo a quem chega para investir no Estado. E o zoneamento vai trazer essa segurança, vai adaptar o desenvolvimento com a sustentabilidade. Essa é a grande discussão para o momento. É isso que Rondônia está fazendo. E, claro, isso é tema de audiência pública, isso é tema de várias reuniões.”



Por fim, o deputado reforçou que todos os estados da Amazônia Legal devem se debruçar sobre esse assunto, independentemente do estágio em que se encontram, pois a busca pela qualidade de vida e pela preservação ambiental não pode ser dissociada do desenvolvimento econômico.



“Eu penso que os outros estados da nossa Amazônia Legal, aqueles que já estão um pouco mais evoluídos e aqueles que não fizeram o momento de se discutir isso. Porque para se ter garantia, para se ter qualidade de vida, nós precisamos necessariamente pensar do ponto de vista sustentável, mas sem deixar de lado a discussão do desenvolvimento econômico desses estados", finalizou.



Texto: Laila Moraes | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar