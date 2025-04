Prefeitura de Porto Velho lidera articulação com instituições para enfrentar impactos da cheia Rio Madeira

Na manhã deste sábado (5), a Prefeitura de Porto Velho realizou uma reunião estratégica Sala do Sistema de Comando de Incidentes (SCI) da Defesa Civil Municipal, que contou com representantes de diversas instituições públicas para alinhar ações que diminuam os impactos causados pela cheia do Rio Madeira, que já ultrapassa os 16,73 metros e afeta mais de 10 mil pessoas na capital, principalmente na região do baixo Madeira.

O encontro foi conduzido pelo prefeito Léo, que destacou a importância da cooperação interinstitucional nesse momento crítico. “Esse não é um problema só da Prefeitura, é de todos nós. E a união das forças é a única forma de enfrentarmos isso com humanidade e eficácia”, afirmou.

Todos os representantes dos órgãos presentes à reunião se colocaram à disposição para colaborar com as ações da Prefeitura, reforçando o compromisso institucional de trabalhar juntos pelas comunidades atingidas. O tom foi de solidariedade, prontidão e respeito ao sofrimento das famílias ribeirinhas.

Representantes dos órgãos se colocaram à disposição da prefeitura O desembargador Roosevelt Queiroz Costa, representante do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, participou do encontro e reforçou o apoio do Judiciário às medidas emergenciais. Ele também destacou a postura humana e sensível do presidente do TJRO, desembargador Raduan Miguel Filho. “O Tribunal está pronto para contribuir com o que for necessário. Esse é um momento que exige empatia e ação. Estamos aqui para somar esforços”, afirmou.

Um dos pontos mais destacados durante o encontro foi a criação, por parte da Prefeitura, da Sala de Situação, que integra o SCI. A iniciativa inédita foi amplamente elogiada pelos participantes, sobretudo pelos representantes do Corpo de Bombeiros Militar, que destacaram o impacto positivo da estrutura na coordenação das ações emergenciais. “É a primeira vez que vemos uma Sala de Situação funcionando com esse nível de organização. Isso faz a diferença na velocidade e na eficácia das respostas,” disseram os militares.

SOS RIBEIRINHOS

SOS Ribeiro disponibilza canais de atendimento para receber doação para as famílias As comunidades de Ressaca, Maravilha I e II, Vila Nova, Calama e outras áreas ribeirinhas enfrentam grandes dificuldades de acesso, além da perda de bens e moradias. Diante do cenário, o prefeito Léo também reforçou a importância da participação da sociedade civil e a criação da operação SOS Ribeirinhos , que dispinibiliza um canal oficial de doações via WhatsApp: (69) 98473-2112.

“Cada doação que chega é um gesto de amor e cuidado. A Prefeitura está fazendo a sua parte, mas todos podem contribuir de alguma forma. Com espírito de união e um planejamento estratégico inédito, Porto Velho mostra que, mesmo em tempos difíceis, é possível responder com agilidade, empatia e compromisso coletivo”, completou Léo.

Também estiveram presentes representantes do Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, Tribunal Regional Eleitoral, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Exército e Aeronáutica.



Texto: Leandro Morais

Fotos: Leandro Morais



Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)