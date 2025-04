Segundo dia de palestras da Elero na Agrocom recebe estudantes de agronomia e do ensino médio

O segundo dia de cursos e palestras ministrados pela Escola do Legislativo na II Feira de Negócios do Agro, Comércio e Família (Agrocom) foi um grande sucesso, com a participação de Acadêmicos dos cursos de Agronomia e Zootecnia do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), e de estudantes do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Tancredo Neves, de Cerejeiras.

A programação do segundo dia da Agrocom no estande da Assembleia Legislativa, começou com a palestra do professor Marcus Loureiro, com o tema Libras para atendimento ao público, que teve como foco principal a importância da disponibilização de um intérprete de libras nos estabelecimentos públicos para oportunizar a acessibilidade e a garantia de direitos para as pessoas com deficiência auditiva. Loureiro destacou o trabalho que a Assembleia Legislativa, por meio da Escola do Legislativo, vem desenvolvendo em todo o estado com a capacitação de servidores públicos e da população em geral em Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) e, destacando a dificuldade enfrentada pela pessoa surda no atendimento público onde não há intérpretes.

A segunda palestra da manhã foi ministrada pelo professor João Belarmino, com um dos temas mais procurados em termos de cursos da Elero, que é a Oratória. Belarmino falou sobre Comunicação de alto impacto, apontando soluções de comunicação para quem tem receio de falar em público, seja na apresentação de trabalhos acadêmicos, em eventos sociais ou até mesmo da família. De acordo com o ensinamento do professor João Belarmino, saber se comunicar significa a abertura de oportunidades profissionais e pessoais, pois demonstra firmeza na transmissão da mensagem até o destino.

Na parte da tarde, a enfermeira socorrista do Samu, Márcia Valéria falou sobre a Lei Lucas, com ênfase em primeiros socorros. A palestrante lembrou que a Lei Lucas (13.722/18) foi sancionada dia 04/10/2018 e obriga as escolas, públicas e privadas, de educação infantil e básica, a se prepararem para atendimentos de primeiros socorros. Segundo ela, as instituições de ensino devem ministrar cursos que capacitem professores e funcionários em noções básicas de primeiros socorros, destacando a exigência do estabelecimento de ensino ter um Plano de Ação de Emergência (PAE) bem definido, estar integrada à rede de atenção de urgência e emergência, ter um fluxo de encaminhamento para a unidade de saúde de referência mais próxima e possuir kits de primeiros socorros para o pronto atendimento em uma situação de emergência.

Fechando a programação da Elero na Agrocom, neste segundo dia, o professor Joao Belarmino voltou ao palco para ministrar uma palestra inspiradora sobre “Liderança de alta performance”, versando sobre um estilo de gestão que visa motivar e engajar a equipe, além de gerar resultados positivos para a empresa. De acordo com Belarmino, as principais características de um líder de alta performance é ter foco no crescimento pessoal e profissional da equipe, incentivo à inovação, delegação de responsabilidades, comunicação clara e aberta, acompanhamento próximo da equipe, cuidado com o bem-estar da equipe, visão entusiasta diante de inovações e valorização da diversidade, que proporcionam vantagens como melhora o ambiente de trabalho, resultados positivos para a empresa, formação de profissionais melhores, um time motivado e engajado e otimização da produtividade interna, transformando-se numa referência para os colaboradores.

O ciclo de palestras da Escola do Legislativo na Feira de Negócios do Agro, Comércio e Família (Agrocom), que acontece de 3 a 5 de abril, em Cerejeiras, é voltado ao público do agro, mas também para estudantes, profissionais liberais, empresários, comerciários e a população em geral. A programação segue neste sábado com as palestras do fotógrafo Marcos Grutzmacher e do publicitário Alexandre Badra com o tema “Estratégias para vender no mundo digital e encerra com uma super palestra do ex-ministro Aldo Rebelo sobre os desafios do agronegócio, meio ambiente e código florestal.

PALESTRA DE ALDO REBELO

Aldo Rebelo ministrará a palestra intitulada "Perspectivas do Agro no Brasil", onde compartilhará sua visão sobre o futuro da agropecuária e agroindústria, com foco na segurança alimentar, geopolítica da segurança alimentar e o papel essencial que o agronegócio desempenha na economia e na vida social do Brasil. A palestra promete ser uma oportunidade única para refletir sobre os desafios e as oportunidades do setor, além de trazer uma análise crítica sobre o panorama atual do país.

Aldo Rebelo é um nome de destaque no cenário político nacional. Natural de São Bernardo do Campo (SP), ele teve uma trajetória marcante como Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, além de ter ocupado o cargo de Ministro da Defesa. Ao longo de sua carreira, foi deputado federal por sete mandatos consecutivos, sendo reconhecido por sua atuação em temas como a soberania nacional, o desenvolvimento da indústria brasileira e a inovação científica e tecnológica. Com sua experiência e visão crítica sobre os rumos do país, ele é considerado uma referência no debate político e estratégico brasileiro.

