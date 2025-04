Produtores sofrem com preço da arroba do boi e recebem apoio de Cláudia de Jesus durante Comissão

A defasagem no preço da arroba do boi em Rondônia foi o foco da reunião da Comissão de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa (Alero), realizada nesta última terça-feira (1). O valor pago aos pecuaristas rondonienses está bem abaixo do praticado em estados como São Paulo, o que tem gerado prejuízos ao setor.



A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) participou do encontro e reforçou a necessidade de o Estado buscar alternativas para apoiar os produtores, principalmente os pequenos, e destacou que o problema não pode ser tratado com superficialidade. “O maior ativo do estado é o setor produtivo. Aquilo que é riqueza precisa de um olhar de cuidado, ainda mais um setor que contribui para a arrecadação. Tem que cuidar”, afirmou.



A reunião contou com representantes da Embrapa, Idaron, Sefin, Conselho de Medicina Veterinária e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia, que apontaram fatores como a falta de genética de qualidade, altos custos de insumos, e a necessidade de melhorias logísticas e ambientais como agravantes para a crise no setor.



Encaminhamentos



Entre as propostas debatidas, estão a criação de um grupo de trabalho liderado pela Sefin para propor soluções, a estabilização dos preços pagos aos pecuaristas, avanços na regularização fundiária e ambiental, investimentos em rastreabilidade, tecnologias para aumentar a produtividade e a formação de uma associação estadual de pecuaristas.



Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar