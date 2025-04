Deputada Dra. Taissa cumpre agenda em comunidades quilombolas de Pedras Negras e Santo Antônio

Em mais uma demonstração de compromisso com os povos tradicionais de Rondônia, a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) cumpriu, neste fim de semana, uma agenda intensa nas comunidades quilombolas de Pedras Negras e Santo Antônio, localizadas no município de São Francisco do Guaporé. A visita foi realizada a convite do prefeito do município Zé Wellington, e da primeira-dama e secretária municipal de assistência social, Josyane Drummond, que organizaram, juntamente com a prefeitura, uma ação especial em homenagem ao Dia das Mulheres.



Durante o evento, a Secretária de Assistência Social levou uma equipe completa para oferecer atendimentos diversos à população quilombola, fortalecendo a integração entre os serviços públicos e as comunidades. A parlamentar participou das atividades e aproveitou a ocasião para se reunir com lideranças comunitárias e moradores locais, reforçando a importância da presença ativa do Estado nas comunidades tradicionais.



“É fundamental que o poder público esteja presente e atuante nas comunidades tradicionais, não apenas por respeito à história e à identidade desses povos, mas pela justiça social que eles merecem”, afirmou Dra. Taíssa.



Durante as conversas com os moradores, foram levantadas diversas demandas importantes, como a necessidade de instalação de filtros de água para as famílias e a revitalização da pista de pouso de avião da comunidade de Pedras Negras estrutura essencial para garantir deslocamentos de urgência e apoio logístico em áreas de difícil acesso.



A deputada destacou que continuará atuando junto ao Governo do Estado e às instituições competentes para buscar soluções concretas que atendam às necessidades das comunidades quilombolas. A presença da parlamentar foi recebida com entusiasmo e esperança pelos moradores, que agradeceram a visita e o compromisso demonstrado.



Texto: Kelly Ardaia | Jornalista

Foto: Luís Gustavo | Assessoria Parlamentar