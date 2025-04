Procura por cursos da Escola do Legislativo supera expectativas em Cacoal

Cacoal será contemplado com cursos gratuitos da Escola do Legislativo, a pedido do deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil). Serão realizados os cursos de nível básico, de Libras para atendimento ao público e de Filmagem e edição de vídeos em celular. O diretor da Escola do Legislativo, Welvs Assis, esteve no escritório do deputado, no último dia 27, para confirmar a aplicação dos cursos no município. “Três dias após o lançamento dos cursos, em nossas redes sociais, todas as vagas estavam preenchidas”, disse o deputado, acrescentando que se sentia feliz, pela rápida e grande adesão da população.



Os cursos serão realizados no período de 7 a 11 de abril, no horário noturno, nas escolas estaduais Carlos Gomes e Josino Brito. Weliton Soares, coordenador regional do escritório do deputado e o assessor técnico e de qualificação profissional Elias Nunes, responsáveis pela organização dos cursos no município, explicaram que diante da grande procura, o número de vagas foi ampliado, mas mesmo assim se esgotou rapidamente. Eles informaram que os dois cursos devem reunir em torno de 300 pessoas, superando a expectativa inicial.



Segundo os organizadores, o empenho do deputado em assegurar a aplicação dos cursos no município, faz parte do trabalho dele, no sentido de contribuir com a qualificação profissional da população, em sintonia com as demandas e prioridades do mercado de trabalho da região. Eles explicaram que a iniciativa conta também com o apoio dos vereadores Alaézio Lemes, Dra. Amália Milani, Amarilson Carvalho, Nice Condaque, Paulinho do Cinema e Zivan Almeida, de Caocal e Ademar Iarema (Mazinho), Márcia Cordeiro e Nemias Aquino, de Ministro Andreazza.



Professores e conteúdo dos cursos



O curso de Libras será ministrado pelo professor Marcus Loureiro, com experiência na Faculdade Católica de Rondônia, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Faculdade Metropolitana e Escola do Legislativo, além de intérprete tradutor na Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia e na Faculdade de Ciências e Tecnologia. Abordará os temas O indivíduo surdo, Aparelhos auditivos e implante coclear, Oralização, Surdez, Deficiente auditivo, Nome e sinais, caracterizando pessoas e Alfabeto Manual Brasileiro.



O de filmagem e edição de vídeos será ministrado pelo professor Alexandre Rolim Jorge, jornalista com registro profissional desde 1980, com experiência em assessorias de imprensa, assessoria de marketing, campanhas eleitorais, jornais, revistas e emissoras de televisão, sendo pioneiro em produção independente no Estado. Foi correspondente do Jornal do Brasil em Rondônia. A programação do curso inclui Enquadramentos e planos, Ângulos e perspectivas, Iluminação natural, artificial e artística, Movimentos de câmera, Acessórios e recursos técnicos para melhor captação da imagem, Direito autoral e direito de imagem, Técnicas de sonorização (áudio original, áudio gravado, locução, efeitos sonoros, trilha sonora), Elaboração de roteiro e edição e Ferramentas de edição.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar